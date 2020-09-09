Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Климентьев



Владимир Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН, указано в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, передает



Президент выступит в формате видеообращения, после этого руководителем делегации станет министр иностранных дел Сергей Лавров.



В российскую делегацию также вошли глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, директор правового департамента МИД Евгений Загайнов, директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев и постпред России при ООН Василий Небензя.



Президент также поручил Министерству иностранных дел утвердить список советников, экспертов и технического персонала.



Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление Путина, согласно списку выступающих, намечено на 22 сентября. Владимир Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН, указано в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, передает РИА Новости Президент выступит в формате видеообращения, после этого руководителем делегации станет министр иностранных дел Сергей Лавров.В российскую делегацию также вошли глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, директор правового департамента МИД Евгений Загайнов, директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев и постпред России при ООН Василий Небензя.Президент также поручил Министерству иностранных дел утвердить список советников, экспертов и технического персонала.Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление Путина, согласно списку выступающих, намечено на 22 сентября. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, Путин, ООН, делегация, Генассамблея География: Россия — статья прочитана 234 раза Комментарии