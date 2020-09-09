Трамп пообещал запретить госконтракты с компаниями США, переносящими производство в КНР 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Patrick Semansky



По словам президента США, он намерен в случае переизбрания "вернуть рабочие места обратно в США из Китая", сообщает



Президент США Дональд Трамп пообещал запретить федеральным ведомствам страны заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.



"Мы введем пошлины против компаний, которые сбегают из Америки, чтобы создавать рабочие места в Китае и других странах. Если они не могут создавать их здесь, то пусть они платят большие налоги", - сказал американский лидер. "Мы запретим федеральные контракты с компаниями, которые переносят производство в Китай, и мы привлечем Китай к ответственности за то, что он позволил вирусу распространиться по миру", - добавил Трамп. По словам президента США, он намерен в случае переизбрания "вернуть рабочие места обратно в США из Китая", сообщает ТАСС Президент США Дональд Трамп пообещал запретить федеральным ведомствам страны заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме."Мы введем пошлины против компаний, которые сбегают из Америки, чтобы создавать рабочие места в Китае и других странах. Если они не могут создавать их здесь, то пусть они платят большие налоги", - сказал американский лидер. "Мы запретим федеральные контракты с компаниями, которые переносят производство в Китай, и мы привлечем Китай к ответственности за то, что он позволил вирусу распространиться по миру", - добавил Трамп. По его словам, он намерен в случае переизбрания "вернуть рабочие места обратно в США из Китая". Трамп также вновь не исключил, что будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик двух государств. "Мы теряем миллиарды долларов, и если бы мы с ними не вели бизнес, то не теряли бы миллиарды долларов. Это называется разъединение, так что начинаешь об этом задумываться", - сказал президент США.



"Теперь вы понимаете, почему Китай предпочел бы [на посту президента США] сонного Джо (так Трамп называет своего соперника от демократов на предстоящих выборах Джозефа Байдена - прим. ТАСС), а не Дональда Трампа", - убежден он.



Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась в условиях пандемии. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. При этом заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, Трамп, пошлины — статья прочитана 152 раза Комментарии