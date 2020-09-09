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Украинский посол вернулся в Минск после консультаций в Киеве

Reuters


Украинский посол Игорь Кизим 7 сентября вернулся в Минск после консультаций в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства в Белоруссии.

Комментируя дальнейшие отношения Киева и Минска, украинский посол заявил, что это будет зависеть от развития ситуации в Белоруссии и интеграции республики с Россией в рамках Союзного государства.

17 августа МИД Украины впервые за всю историю двусторонних отношений с Белоруссией вызвал посла в Минске для консультаций.

Украинская сторона отмечала, что передача белорусскими властями задержанных ранее 32 российских граждан Москве «подорвала доверие» между Украиной и Белоруссией и нанесла «тяжёлый удар по двусторонним отношениям».

Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии передать задержанных России несправедливым и неприемлемым.
russian.rt.com
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Украина, посол, оппозиция, Лукашенко, протесты
География: Украина
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добавлена сегодня, 9 сентября, 12:00

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