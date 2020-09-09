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Украинский посол вернулся в Минск после консультаций в Киеве
Украинский посол Игорь Кизим 7 сентября вернулся в Минск после консультаций в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства в Белоруссии.
Комментируя дальнейшие отношения Киева и Минска, украинский посол заявил, что это будет зависеть от развития ситуации в Белоруссии и интеграции республики с Россией в рамках Союзного государства.
17 августа МИД Украины впервые за всю историю двусторонних отношений с Белоруссией вызвал посла в Минске для консультаций.
Украинская сторона отмечала, что передача белорусскими властями задержанных ранее 32 российских граждан Москве «подорвала доверие» между Украиной и Белоруссией и нанесла «тяжёлый удар по двусторонним отношениям».
Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии передать задержанных России несправедливым и неприемлемым.
russian.rt.com
География: Украина
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