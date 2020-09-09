Украинский посол вернулся в Минск после консультаций в Киеве 🔊 Воспроизвести Reuters



Украинский посол Игорь Кизим 7 сентября вернулся в Минск после консультаций в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства в Белоруссии.



Комментируя дальнейшие отношения Киева и Минска, украинский посол заявил, что это будет зависеть от развития ситуации в Белоруссии и интеграции республики с Россией в рамках Союзного государства.



17 августа МИД Украины впервые за всю историю двусторонних отношений с Белоруссией вызвал посла в Минске для консультаций.



Украинская сторона отмечала, что передача белорусскими властями задержанных ранее 32 российских граждан Москве «подорвала доверие» между Украиной и Белоруссией и нанесла «тяжёлый удар по двусторонним отношениям».



Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.



Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии передать задержанных России несправедливым и неприемлемым. Украинский посол Игорь Кизим 7 сентября вернулся в Минск после консультаций в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства в Белоруссии.Комментируя дальнейшие отношения Киева и Минска, украинский посол заявил, что это будет зависеть от развития ситуации в Белоруссии и интеграции республики с Россией в рамках Союзного государства.17 августа МИД Украины впервые за всю историю двусторонних отношений с Белоруссией вызвал посла в Минске для консультаций.Украинская сторона отмечала, что передача белорусскими властями задержанных ранее 32 российских граждан Москве «подорвала доверие» между Украиной и Белоруссией и нанесла «тяжёлый удар по двусторонним отношениям».Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.Украинский президент Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии передать задержанных России несправедливым и неприемлемым. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Украина, посол, оппозиция, Лукашенко, протесты География: Украина — статья прочитана 83 раза Комментарии