В Германии считают, что Россия будет держаться своего курса, несмотря на санкции 🔊 Воспроизвести



Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, при котором такая страна, как Россия, изменила бы свое поведение после введения санкций, сообщает



Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что Россия продолжит держаться своего курса даже после введения против нее санкций.



"Я уже 26 лет в парламенте и еще дольше интересуюсь политикой. И я не знаю ни одного случая, при котором такая страна, как Россия, изменила бы свое поведение после введения санкций", - сказал он в эфире телеканала ARD.



2 августа кабмин ФРГ выступил с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В этой связи Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы.



Российская сторона отметила, что заинтересована в расследовании произошедшего, однако до сих пор не получила ответа на направленный Германии запрос. Кроме того, Москва подчеркнула, что до отправки Навального на лечение в берлинскую клинику Charite никаких следов отравляющих веществ в его анализах обнаружено не было, а Берлин не предоставил доказательств своей версии. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, при котором такая страна, как Россия, изменила бы свое поведение после введения санкций, сообщает ТАСС Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что Россия продолжит держаться своего курса даже после введения против нее санкций."Я уже 26 лет в парламенте и еще дольше интересуюсь политикой. И я не знаю ни одного случая, при котором такая страна, как Россия, изменила бы свое поведение после введения санкций", - сказал он в эфире телеканала ARD.2 августа кабмин ФРГ выступил с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В этой связи Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы.Российская сторона отметила, что заинтересована в расследовании произошедшего, однако до сих пор не получила ответа на направленный Германии запрос. Кроме того, Москва подчеркнула, что до отправки Навального на лечение в берлинскую клинику Charite никаких следов отравляющих веществ в его анализах обнаружено не было, а Берлин не предоставил доказательств своей версии. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 158 раз Комментарии