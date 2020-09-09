Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ 🔊 Воспроизвести



Белорусская сторона, по словам президента республики, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сообщает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает ее задержание правильным.



Об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.



"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник. Белорусская сторона, по словам президента республики, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сообщает ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает ее задержание правильным.Об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером."Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник.



Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран, подчеркнул корреспондент телеканала.



Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Госпогранкомитет Белоруссии официально подтвердил факт задержания Колесниковой.







Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" на своем посту.



"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — сказал Лукашенко российским журналистам.



Как сообщила ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, белорусский президент дал интервью ей и коллегам — корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову, а также главному редактору радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну. Мероприятие проходило во Дворце независимости в Минске.



Как написал в своем Telegram-канале Бабаян, в разговоре Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов после конституционной реформы. В то же время он заявил, что если уйдет, его сторонников "будут резать".



Глава государства подчеркнул, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, потому что не знает, "кто эти люди".



"Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — привел Бабаян слова Лукашенко.



Минск готов продолжать интеграцию с Москвой, но вначале должны заработать все проекты и институты Союзного государства, добавил белорусский президент.



Другой участник интервью, журналист "России 1" Евгений Рожков отметил, что белорусского лидера спрашивали и про действия силовиков во время протестов.



"Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", — процитировал Рожков слова Лукашенко.



Президент также объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.



Лукашенко признался, что "по-человечески" ему было обидно из-за протестов, но в то же время он понимает, что часть жителей республики забыла, какой страна была двадцать лет назад.



События в Белоруссии



Президентские выборы прошли в республике 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования: считает, что больше всех голосов набрала Светлана Тихановская.



После выборов в стране начались массовые протестные акции. В первые дни силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.



По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Как отметил журналист, Лукашенко получил информацию об инциденте на белорусско-украинской границе от спецслужб и пограничников. "По его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу. И задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками (Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым - прим. ТАСС) в зоне между белорусской границей и украинской границей. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выкинули из машины и умчались", - добавил Рожков.Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран, подчеркнул корреспондент телеканала.Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Госпогранкомитет Белоруссии официально подтвердил факт задержания Колесниковой.Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" на своем посту."Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — сказал Лукашенко российским журналистам.Как сообщила ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, белорусский президент дал интервью ей и коллегам — корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову, а также главному редактору радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну. Мероприятие проходило во Дворце независимости в Минске.Как написал в своем Telegram-канале Бабаян, в разговоре Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов после конституционной реформы. В то же время он заявил, что если уйдет, его сторонников "будут резать".Глава государства подчеркнул, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, потому что не знает, "кто эти люди"."Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — привел Бабаян слова Лукашенко.Минск готов продолжать интеграцию с Москвой, но вначале должны заработать все проекты и институты Союзного государства, добавил белорусский президент.Другой участник интервью, журналист "России 1" Евгений Рожков отметил, что белорусского лидера спрашивали и про действия силовиков во время протестов."Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", — процитировал Рожков слова Лукашенко.Президент также объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.Лукашенко признался, что "по-человечески" ему было обидно из-за протестов, но в то же время он понимает, что часть жителей республики забыла, какой страна была двадцать лет назад.Президентские выборы прошли в республике 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования: считает, что больше всех голосов набрала Светлана Тихановская.После выборов в стране начались массовые протестные акции. В первые дни силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. ТАСС Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: оппозиция, похищение, интервью, Лукашенко, протесты, Колесникова География: Белоруссия — статья прочитана 170 раз Комментарии