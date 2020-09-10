Россия и Кипр подписали протокол об изменениях в налоговом соглашении 🔊 Воспроизвести



Россия и Кипр подписали протокол, согласно которому вносятся изменения в налоговое соглашение двух стран, сообщает



— Сегодня, 8 сентября, был подписан важный документ. Соглашение было заключено ещё в 1998 году, и, конечно, назрела необходимость его модернизировать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании и граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу, — отметил Лавров.



Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно протоколу, вводится налог в размере 15% на дивиденды, которые перечисляются из одной страны в другую. В России рассчитывают, что данная мера позволит дополнительно направлять в бюджет 130–150 миллиардов рублей в год.



Напомним, ранее Минфин России собирался расторгнуть соглашение с Кипром о двойном налогообложении. Однако позже республика согласилась на внесение изменений. Россия и Кипр подписали протокол, согласно которому вносятся изменения в налоговое соглашение двух стран, сообщает ЛАЙФ . Документ был принят на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом республики Никосом Анастасиадисом и главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом. В ней также приняли участие статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис.— Сегодня, 8 сентября, был подписан важный документ. Соглашение было заключено ещё в 1998 году, и, конечно, назрела необходимость его модернизировать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании и граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу, — отметил Лавров.Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно протоколу, вводится налог в размере 15% на дивиденды, которые перечисляются из одной страны в другую. В России рассчитывают, что данная мера позволит дополнительно направлять в бюджет 130–150 миллиардов рублей в год.Напомним, ранее Минфин России собирался расторгнуть соглашение с Кипром о двойном налогообложении. Однако позже республика согласилась на внесение изменений. life.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Кипр, россияне, офшоры — статья прочитана 186 раз Комментарии