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Россия и Кипр подписали протокол об изменениях в налоговом соглашении
Россия и Кипр подписали протокол, согласно которому вносятся изменения в налоговое соглашение двух стран, сообщает ЛАЙФ. Документ был принят на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом республики Никосом Анастасиадисом и главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом. В ней также приняли участие статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис.
— Сегодня, 8 сентября, был подписан важный документ. Соглашение было заключено ещё в 1998 году, и, конечно, назрела необходимость его модернизировать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании и граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу, — отметил Лавров.
Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно протоколу, вводится налог в размере 15% на дивиденды, которые перечисляются из одной страны в другую. В России рассчитывают, что данная мера позволит дополнительно направлять в бюджет 130–150 миллиардов рублей в год.
Напомним, ранее Минфин России собирался расторгнуть соглашение с Кипром о двойном налогообложении. Однако позже республика согласилась на внесение изменений.
life.ru
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