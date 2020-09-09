Die Welt: остановка «Северного потока — 2» обойдётся Германии в миллиарды евро 🔊 Воспроизвести Reuters



В случае прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2» Германия может столкнуться с многомиллиардным чеком от компаний, уже вложивших свои средства в проект, пишет Die Welt. На данный момент в проект было инвестировано примерно €12 млрд от более чем 120 компаний. Кроме того, ФРГ недосчитается прибылей, которые будут упущены, если газопровод так и не введут в строй.



Остановка строительства «Северного потока — 2» из-за дела Алексея Навального может дорого обойтись немецким налогоплательщикам, пишет Die Welt.



«Пока нельзя точно сказать, каковы будут объёмы запросов на возмещение ущерба в случае запрета на окончание строительства», — приводит издание слова председателя Восточного комитета германской экономики Оливера Гермеса. Как отмечает Die Welt, если все фирмы, вложившиеся в «Северный поток — 2», подадут запросы на возмещение убытков, Германия может столкнуться с многомиллиардным чеком. Остановка строительства «Северного потока — 2» из-за дела Алексея Навального может дорого обойтись немецким налогоплательщикам, пишет Die Welt.«Пока нельзя точно сказать, каковы будут объёмы запросов на возмещение ущерба в случае запрета на окончание строительства», — приводит издание слова председателя Восточного комитета германской экономики Оливера Гермеса. Как отмечает Die Welt, если все фирмы, вложившиеся в «Северный поток — 2», подадут запросы на возмещение убытков, Германия может столкнуться с многомиллиардным чеком.



Как сообщает Die Welt, на данный момент в строительство газопровода инвестировано около €12 млрд. По словам пресс-секретаря Nord Stream AG, санкции против «Северного потока — 2» могут затронуть более 120 предприятий из более чем 12 стран Европы.



При этом ущерб для налогоплательщиков может оказаться ещё выше, отмечает издание, поскольку в их случае речь идёт не только об инвестированных в строительство деньгах, но и о прибылях, которые будут упущены в случае свёртывания проекта. Кроме того, Оливер Гермес отмечает, что неясно, из каких источников Германия в случае прекращения строительства газопровода будет получать дополнительный газ, чтобы компенсировать свой отказ от угля и атомной энергии.



«Мы не считаем, что разрешение на строительство газопровода может иметь обратную силу, поскольку это будет означать, что уже запущенные проекты могут быть свёрнуты в связи с политической обстановкой. Это будет большим ударом по имиджу ЕС и Германии, считавшихся надёжными местами для инвестиций», — приводит издание слова Оливера Гермеса.



Оригинал новости ИноТВ



Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка "Северного потока — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным повлечет за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой.



Он также отметил, что отказ от строительства газопровода навредит репутации правительства ФРГ, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. "Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам", — подчеркнул депутат в интервью газете Die Welt.



В то же время Эрнст, представляющий в бундестаге Левую партию, призвал Москву поделиться результатами расследования дела Навального с Германией и Европой, добавив, что и немецкое правительство должно "прозрачно" обмениваться информацией.



Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны некоторых немецких политиков прозвучали призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2".



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-либо фактах. Он добавил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока — 2": на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходятся два высказывания об абсурдности таких предложений. Между тем, в немецкой политике продолжаются дебаты о возможном прекращении строительства газопровода. В минувшие выходные глава МИД ФРГ Хайко Маас косвенно пригрозил последствиями для «Северного потока — 2»; вслед за этим канцлер Ангела Меркель также не исключила возможных санкций.Как сообщает Die Welt, на данный момент в строительство газопровода инвестировано около €12 млрд. По словам пресс-секретаря Nord Stream AG, санкции против «Северного потока — 2» могут затронуть более 120 предприятий из более чем 12 стран Европы.При этом ущерб для налогоплательщиков может оказаться ещё выше, отмечает издание, поскольку в их случае речь идёт не только об инвестированных в строительство деньгах, но и о прибылях, которые будут упущены в случае свёртывания проекта. Кроме того, Оливер Гермес отмечает, что неясно, из каких источников Германия в случае прекращения строительства газопровода будет получать дополнительный газ, чтобы компенсировать свой отказ от угля и атомной энергии.«Мы не считаем, что разрешение на строительство газопровода может иметь обратную силу, поскольку это будет означать, что уже запущенные проекты могут быть свёрнуты в связи с политической обстановкой. Это будет большим ударом по имиджу ЕС и Германии, считавшихся надёжными местами для инвестиций», — приводит издание слова Оливера Гермеса.Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка "Северного потока — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным повлечет за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой.Он также отметил, что отказ от строительства газопровода навредит репутации правительства ФРГ, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. "Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам", — подчеркнул депутат в интервью газете Die Welt.В то же время Эрнст, представляющий в бундестаге Левую партию, призвал Москву поделиться результатами расследования дела Навального с Германией и Европой, добавив, что и немецкое правительство должно "прозрачно" обмениваться информацией.Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны некоторых немецких политиков прозвучали призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, а призывы остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-либо фактах. Он добавил, что в Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока — 2": на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходятся два высказывания об абсурдности таких предложений. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 168 раз Комментарии