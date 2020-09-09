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Daily Mail: генсек ООН возмутил соцсети, связав пандемию с «тысячелетием патриархата»



Интернет-пользователи призвали лишить финансирования ООН и предложили её генсеку Антониу Гутеррешу подать в отставку. Недовольство вызвало его заявление, опубликованное на официальной странице организации в Twitter. В нём утверждается, что пандемия коронавируса показала, что в мире и культуре доминирует «приносящий каждому ущерб» патриархат, пишет Daily Mail.

В интернете распространяются призывы лишить ООН финансирования. Поводом для недовольства стало заявление главы международной организации о том, что пандемия коронавируса — «демонстрация патриархата», пишет Daily Mail.



Официальная страница ООН в Twitter опубликовала часть выступления Генерального секретаря Антониу Гутерреша, посвящённого влиянию вспышки COVID-19 на женщин. На момент публикации статьи пост собрал более 13 тыс. комментариев, большая часть которых выражает несогласие и недоумение.
«Пандемия COVID-19 демонстрирует то, что мы все знаем: результатом тысячелетия патриархата стал мир, в котором доминируют мужчины, и культура, в которой доминируют мужчины. Это наносит ущерб всем — женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам», — говорится в сообщении.



Пост вызвал возмущение среди пользователей соцсети. «Вы девятый мужчина, который занимает пост генсека ООН с её создания. Вы не рассматривали возможность уступить своё место женщине?» — саркастически поинтересовался у Гетерреша политолог и публицист Эдриан Хилтон.



Ещё один пользователь Twitter признался: «Честно говоря, я думал, что это пародийный аккаунт». Его сообщение набрало более 1300 лайков.



Как поясняет Daily Mail, цитата Гетерреша была взята из речи, произнесённой им в конце августа. В ней генсек ООН заявлял, что COVID-19 «углубляет существующие, в том числе гендерное, неравенства». Он также отмечал, что пандемия показала большую эффективность мировых лидеров-женщин.

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: скандал, генсек, ООН, соцсети
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добавлена сегодня, 9 сентября, 11:00

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