Ветеринарная служба Литвы получила более 250 сообщений о плохих условиях содержания животных 🔊 Воспроизвести



Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы получила более 250 сообщения о нарушениях условий содержания животных, начато 12 расследований, сообщила во вторник служба.



По ее данным, за период с конца прошлой неделе из разных предположительно нелегальных питомников в стране изъято и передано учреждениям опеки животных 142 собаки и три кошки.



На основании полученных данных расследования проводятся в Алитусе, Каунасе, Кедайняй, Паневежисе, Таураге, Тельшяй, Шяуляйском, Ширвинтском и Кретингском районах.



Поступили сообщения о подозрениях в незаконном разведении животных, жестоком обращении с животными, истязаниях животных, недопустимых условиях их содержания, непредоставлении ветеринарной помощи и др. Более 190 сообщений получено из Кретингского района. Сотрудники ГПВС вместе с полицией, общественниками и представителями самоуправлений по всей Литве проводят соответствующие проверки. Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы получила более 250 сообщения о нарушениях условий содержания животных, начато 12 расследований, сообщила во вторник служба.По ее данным, за период с конца прошлой неделе из разных предположительно нелегальных питомников в стране изъято и передано учреждениям опеки животных 142 собаки и три кошки.На основании полученных данных расследования проводятся в Алитусе, Каунасе, Кедайняй, Паневежисе, Таураге, Тельшяй, Шяуляйском, Ширвинтском и Кретингском районах.Поступили сообщения о подозрениях в незаконном разведении животных, жестоком обращении с животными, истязаниях животных, недопустимых условиях их содержания, непредоставлении ветеринарной помощи и др. Более 190 сообщений получено из Кретингского района. Сотрудники ГПВС вместе с полицией, общественниками и представителями самоуправлений по всей Литве проводят соответствующие проверки. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: животные, нарушение, содержание География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии