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Ветеринарная служба Литвы получила более 250 сообщений о плохих условиях содержания животных
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы получила более 250 сообщения о нарушениях условий содержания животных, начато 12 расследований, сообщила во вторник служба.
По ее данным, за период с конца прошлой неделе из разных предположительно нелегальных питомников в стране изъято и передано учреждениям опеки животных 142 собаки и три кошки.
На основании полученных данных расследования проводятся в Алитусе, Каунасе, Кедайняй, Паневежисе, Таураге, Тельшяй, Шяуляйском, Ширвинтском и Кретингском районах.
Поступили сообщения о подозрениях в незаконном разведении животных, жестоком обращении с животными, истязаниях животных, недопустимых условиях их содержания, непредоставлении ветеринарной помощи и др. Более 190 сообщений получено из Кретингского района. Сотрудники ГПВС вместе с полицией, общественниками и представителями самоуправлений по всей Литве проводят соответствующие проверки.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: животные, нарушение, содержание
География: Литва
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