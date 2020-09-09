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С. Тихановская в Вильнюсе: белорусы ждут внимания международного сообщества



Проживающая в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что белорусы, испытывающие давление Александра Лукашенко, нуждаются во внимании международного сообщества.

Общаясь с журналистами в Вильнюсе после встречи с находящейся в Вильнюсе с визитом премьером Норвегии Эрной Сульберг, С. Тихановская сказала, что у нее все еще нет данных о том, где находится пропавшая в Минске ее соратница Мария Колесникова.

"Я хочу поблагодарить все страны, которые понимают наши намерения, поддерживают наших людей в этой тяжелой борьбе и не молчат", - сказала С. Тихановская на пресс-конференции в резиденции норвежского посольства в Вильнюсе.

"Имеет место сильное давление властей на наших людей. Вчера был похищен один человек из нашего Координационного совета, мы все еще не знаем, где она. Ненормально, что такое происходит в Европе в 21-м веке", - сказала С. Тихановская.
Она подчеркнула, что белорусы требуют новых честных выборов, потому что голосование 9 августа было сфальсифицировано.

"Мы хотим быть счастливы в своей стране, мы не хотим никаких войн. То, что происходит в Беларуси - полностью внутреннее дело, и мы хотим, чтобы все страны уважали наш суверенитет. Но нам нужно ваше внимание к нашей стране. Молитесь за нас, будьте с нами, поддержите нас в борьбе за свободу", - сказала лидер белорусской оппозиции.

Премьер-министр Норвегии Э. Сульберг, в свою очередь, пожелала С. Тихановской успешного воплощения в жизнь намерений провести новые выборы и сказала, что Норвегия готова присоединиться к санкциям Евросоюза (ЕС) для белорусского режима.

Вместе с тем она подчеркнула, что вероятная поддержка белорусской оппозиции не должна превратиться в конфликт между Востоком и Западом, процессы должны определяться самими белорусами и не давать повода для обвинений в том, что демонстрации якобы инициирует Европа.

С. Тихановская, которая участвовала в выборах президента Беларуси, приехала в Вильнюс в прошлом месяце, вскоре после того, как заявила, что не признает победу Александра Лукашенко на этих выборах. Ее муж находится под арестом в Минске, а сама С. Тихановская пока отказывается привести подробности давления на нее, которое вынудило ее покинуть Беларусь.
BNS
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 9 сентября, 08:30

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