С. Тихановская в Вильнюсе: белорусы ждут внимания международного сообщества 🔊 Воспроизвести



Проживающая в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что белорусы, испытывающие давление Александра Лукашенко, нуждаются во внимании международного сообщества.



Общаясь с журналистами в Вильнюсе после встречи с находящейся в Вильнюсе с визитом премьером Норвегии Эрной Сульберг, С. Тихановская сказала, что у нее все еще нет данных о том, где находится пропавшая в Минске ее соратница Мария Колесникова.



"Я хочу поблагодарить все страны, которые понимают наши намерения, поддерживают наших людей в этой тяжелой борьбе и не молчат", - сказала С. Тихановская на пресс-конференции в резиденции норвежского посольства в Вильнюсе.



"Имеет место сильное давление властей на наших людей. Вчера был похищен один человек из нашего Координационного совета, мы все еще не знаем, где она. Ненормально, что такое происходит в Европе в 21-м веке", - сказала С. Тихановская. Проживающая в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что белорусы, испытывающие давление Александра Лукашенко, нуждаются во внимании международного сообщества.Общаясь с журналистами в Вильнюсе после встречи с находящейся в Вильнюсе с визитом премьером Норвегии Эрной Сульберг, С. Тихановская сказала, что у нее все еще нет данных о том, где находится пропавшая в Минске ее соратница Мария Колесникова."Я хочу поблагодарить все страны, которые понимают наши намерения, поддерживают наших людей в этой тяжелой борьбе и не молчат", - сказала С. Тихановская на пресс-конференции в резиденции норвежского посольства в Вильнюсе."Имеет место сильное давление властей на наших людей. Вчера был похищен один человек из нашего Координационного совета, мы все еще не знаем, где она. Ненормально, что такое происходит в Европе в 21-м веке", - сказала С. Тихановская. Она подчеркнула, что белорусы требуют новых честных выборов, потому что голосование 9 августа было сфальсифицировано.



"Мы хотим быть счастливы в своей стране, мы не хотим никаких войн. То, что происходит в Беларуси - полностью внутреннее дело, и мы хотим, чтобы все страны уважали наш суверенитет. Но нам нужно ваше внимание к нашей стране. Молитесь за нас, будьте с нами, поддержите нас в борьбе за свободу", - сказала лидер белорусской оппозиции.



Премьер-министр Норвегии Э. Сульберг, в свою очередь, пожелала С. Тихановской успешного воплощения в жизнь намерений провести новые выборы и сказала, что Норвегия готова присоединиться к санкциям Евросоюза (ЕС) для белорусского режима.



Вместе с тем она подчеркнула, что вероятная поддержка белорусской оппозиции не должна превратиться в конфликт между Востоком и Западом, процессы должны определяться самими белорусами и не давать повода для обвинений в том, что демонстрации якобы инициирует Европа.



С. Тихановская, которая участвовала в выборах президента Беларуси, приехала в Вильнюс в прошлом месяце, вскоре после того, как заявила, что не признает победу Александра Лукашенко на этих выборах. Ее муж находится под арестом в Минске, а сама С. Тихановская пока отказывается привести подробности давления на нее, которое вынудило ее покинуть Беларусь. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Белоруссия — статья прочитана 182 раза Комментарии