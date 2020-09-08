Ни один из 14 заболевших COVID-19 школьников не заразился в школе – представитель НЦОЗ Литвы 🔊 Воспроизвести



Ни один из 14-и больных сейчас COVID-19 литовских школьников не заразился коронавирусом в школе, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).



"Это пока единичные случаи (...) Они пришли из семьи, с праздников и других мест, где оним участвовали до инкубационного периода и пришли с этой "короной" в школу", - сказала на пресс-конференции во вторник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.



По ее словам, в школах пока фиксируются единичные случаи, поэтому ситуация там под контролем.



Д. Размувене говорит, что коронавирус установлен в 15-и учебных заведениях - в двух яслях-садах и тринадцати школах.



В самоизоляции после контакта с больными находится 228 школьников. В яслях-садах заболело по одному человеку, в самоизоляции находится 18 работников.



И все же по словам Д. Размувене, цифры будут расти, потому что уже есть данные о случаях заболевания в яслях-саду в Клайпедском районе и в одной из школ Клайпеды, эти случаи будут отражены в статистике заболеваемости в среду. Ни один из 14-и больных сейчас COVID-19 литовских школьников не заразился коронавирусом в школе, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ)."Это пока единичные случаи (...) Они пришли из семьи, с праздников и других мест, где оним участвовали до инкубационного периода и пришли с этой "короной" в школу", - сказала на пресс-конференции во вторник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.По ее словам, в школах пока фиксируются единичные случаи, поэтому ситуация там под контролем.Д. Размувене говорит, что коронавирус установлен в 15-и учебных заведениях - в двух яслях-садах и тринадцати школах.В самоизоляции после контакта с больными находится 228 школьников. В яслях-садах заболело по одному человеку, в самоизоляции находится 18 работников.И все же по словам Д. Размувене, цифры будут расти, потому что уже есть данные о случаях заболевания в яслях-саду в Клайпедском районе и в одной из школ Клайпеды, эти случаи будут отражены в статистике заболеваемости в среду. BNS Категории: здоровье, образование Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии