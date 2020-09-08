День белорусской письменности - в 27-й раз 🔊 Воспроизвести







В течение дня 6 сентября в Белыничах Могилевской области проходили мероприятия 27-го по счету Дня белорусской письменности.



По традиции, палитра праздника выдалась весьма масштабной: тут было и награждение обладателей новой белорусской Национальной литературной премии, и открытие местного художественного музея имени Витольда Бялыницкого-Бирули, и выставки книжных новинок...



Одним из наиболее ярких мероприятий, к слову сказать, стало вручение Национальной литературной премии.



Лучшим поэтом признан Валерий Гришковец («Остаюсь навсегда…»), прозаиком — Владимир Степан («Хвалі»), публицистом — Игорь Прокопович («Пастаўшчына»), детским писателем — Екатерина Ходасевич-Лисовая («Ключ ад Вялікай Каштоўнасці»).



Победа в номинации «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения» за Иваном Саверченко («Магія слова»). А вот лучшей дебютанткой стала Ольга Никитенко («Сузор’е птушкі»). Одним из наиболее ярких мероприятий, к слову сказать, стало вручение Национальной литературной премии.Лучшим поэтом признан Валерий Гришковец («Остаюсь навсегда…»), прозаиком — Владимир Степан («Хвалі»), публицистом — Игорь Прокопович («Пастаўшчына»), детским писателем — Екатерина Ходасевич-Лисовая («Ключ ад Вялікай Каштоўнасці»).Победа в номинации «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения» за Иваном Саверченко («Магія слова»). А вот лучшей дебютанткой стала Ольга Никитенко («Сузор’е птушкі»).



Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий, выступая на церемонии награждения, говоря о ее значимости, отметил, что литература является неотъемлемой частью "глубинной белорусской культуры", от которой во многом зависит будущее государства. Он также назвал очень важным национальный характер конкурса. А первый заместитель председателя Союза писателей Белоруссии Елена Стельмах отметила, что Белоруссия является "страной с очень большой историей и глубокой книжной культурой".



Вышеупомянутый конкурс проводится далеко не впервые, его организаторами являются как творческие союзы, так и государственные ведомства.



Не менее ярким эпизодом прошедших мероприятий стало то, что был торжественно открыт музей имени известного белорусского художника Витольда Бялыницкого-Бирули.











Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь, выступая на церемонии открытия, признал символичным, что вышеупомянутое мероприятие было приурочено именно ко Дню белорусской письменности и что прошло в Год малой родины (в Белоруссии три года - с 2018 по 2020 - объявлены таковыми).



"Ведь все, что мы делаем, мы делаем для нашего подрастающего поколения, воспитания его на основе национальных традиций, базовых духовных ценностей", - добавил белорусский министр.



"Открытие обновленного учреждения культуры свидетельствует о большом внимании государства, которое оно уделяет национальной культуре", - также сказал он.



Юрий Бондарь также выразил уверенность, что музей станет "настоящим культурным и образовательным центром для школьников и взрослых".



Открытие именно этого музея Юрий Бондарь посчитал важным потому, что оно посвящено "художнику, земляку, человеку, который посвятил свое творчество красотам родной земли".



Кроме того, прошло открытие скульптурной композиции "Явление иконы".











Как признался журналистам автор скульптурной композиции могилевчанин Александр Миньков, идея памятника родилась "невероятным образом" и, только родившись, очень всем понравилась.



Скульптура, по его словам, посвящена Белыничской Богородице, в то же время в ней присутствуют и традиционные национальные белорусские мотивы.



Технически задача по изготовлению памятника, по его словам, была довольно сложной: "Нужно было смотреть, чтобы одно не откололось, другое не лопнуло".



Кроме того, прошел традиционный Международный круглый стол, на котором на протяжении последних нескольких лет писатели устанавливают творческие контакты. А в течение всего дня 6 сентября по всей площади празднования Дня письменности работали концертные площадки, а также можно было приобрести интересные сувениры.



На площади у церкви Белыничской иконы Божией Матери работал духовно-просветительский проект, где гостей ждала выставка-продажа книг, церковных принадлежностей, меда, церковного печенья и сувениров. Здесь состоялась презентация международного фестиваля "Магутны Божа" с участием отделения звонарей Минского духовного училища, Могилевской городской капеллы и академических хоров учреждений образования Могилевской области.











В средней школе №1 прошла научно-практическая конференция, а в сквере и на площадке перед музеем состоялась выставка-вернисаж изобразительного и поэтического творчества, перформанс и выступления солистов-инструменталистов.



Не осталось в стороне от Дня белорусской письменности и Союзное государство.



Были представлены такие книги, как "Родники памяти", "Раритеты военно-исторических музеев Белоруссии и России" и другие, изданные при помощи Союзного государства (издательская деятельность Союзным государством на протяжении многих лет ведется достаточно активная, и на Днем белорусской письменности традиционно презентуются какие-то проекты).



Помимо этого, в нынешнем году не без помощи Постоянного комитета Союзного государства был организован специальный пресс-тур для представителей СМИ.



Эстафету Дня белорусской письменности от Белыничей принял Копыль.



Председателю Копыльского райисполкома Сергею Пилищику передали символический знак на право проведения этого праздника.



В ходе церемонии передачи вышеупомянутого знака прозвучало, что в данном белорусском регионе родились известные литераторы, такие как Тишка Гартны, Кузьма Чорны, Алесь Адамович.











«Чем будем удивлять мы? Также сделаем упор на реконструкцию районного музея и строительство детской библиотеки. К тому же постараемся показать самобытность нашего района, традиции местного населения. Работы, конечно, предстоит много. Но мы справимся», — отметил председатель Копыльского райисполкома, выступая на сцене в Белыничах.



К слову сказать, одним из мероприятий в ходе торжеств в Белыничах стала закладка Аллеи городов - столиц Дня белорусской письменности.



Более 20 кленов высадили в городском парке почетные гости фестиваля.



"Наш парк уже стал настоящей достопримечательностью города. И его дальнейшее развитие, появление таких знаковых мест, как эта аллея, еще больше дополнят и украсят его", - сказал, в частности, председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко, принимая участие в вышеупомянутом мероприятии.



У каждого высаженного дерева установлена табличка, на которой указано название города и год, когда он принимал вышеупомянутый масштабный белорусский праздник.











Следует отметить, что традиционно в городах, принимающих День белорусской письменности, проводятся масштабные работы по ремонту, реконструкции и восстановлению зданий, улиц и площадей, обновлению жилищного фонда, вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы, открываются памятники архитектуры и искусства.



Во время праздника участники и гости знакомятся с новыми книжными изданиями, встречаются с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, слушают выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей. Также по традиции на Дне белорусской письменности проходит награждение победителей конкурса на лучшие литературные произведения года, научно-практическая конференция и ряд других мероприятий.



Фото автора Победители получили денежные премии и статуэтки.Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий, выступая на церемонии награждения, говоря о ее значимости, отметил, что литература является неотъемлемой частью "глубинной белорусской культуры", от которой во многом зависит будущее государства. Он также назвал очень важным национальный характер конкурса. А первый заместитель председателя Союза писателей Белоруссии Елена Стельмах отметила, что Белоруссия является "страной с очень большой историей и глубокой книжной культурой".Вышеупомянутый конкурс проводится далеко не впервые, его организаторами являются как творческие союзы, так и государственные ведомства.Не менее ярким эпизодом прошедших мероприятий стало то, что был торжественно открыт музей имени известного белорусского художника Витольда Бялыницкого-Бирули.Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь, выступая на церемонии открытия, признал символичным, что вышеупомянутое мероприятие было приурочено именно ко Дню белорусской письменности и что прошло в Год малой родины (в Белоруссии три года - с 2018 по 2020 - объявлены таковыми)."Ведь все, что мы делаем, мы делаем для нашего подрастающего поколения, воспитания его на основе национальных традиций, базовых духовных ценностей", - добавил белорусский министр."Открытие обновленного учреждения культуры свидетельствует о большом внимании государства, которое оно уделяет национальной культуре", - также сказал он.Юрий Бондарь также выразил уверенность, что музей станет "настоящим культурным и образовательным центром для школьников и взрослых".Открытие именно этого музея Юрий Бондарь посчитал важным потому, что оно посвящено "художнику, земляку, человеку, который посвятил свое творчество красотам родной земли".Кроме того, прошло открытие скульптурной композиции "Явление иконы".Как признался журналистам автор скульптурной композиции могилевчанин Александр Миньков, идея памятника родилась "невероятным образом" и, только родившись, очень всем понравилась.Скульптура, по его словам, посвящена Белыничской Богородице, в то же время в ней присутствуют и традиционные национальные белорусские мотивы.Технически задача по изготовлению памятника, по его словам, была довольно сложной: "Нужно было смотреть, чтобы одно не откололось, другое не лопнуло".Кроме того, прошел традиционный Международный круглый стол, на котором на протяжении последних нескольких лет писатели устанавливают творческие контакты. А в течение всего дня 6 сентября по всей площади празднования Дня письменности работали концертные площадки, а также можно было приобрести интересные сувениры.На площади у церкви Белыничской иконы Божией Матери работал духовно-просветительский проект, где гостей ждала выставка-продажа книг, церковных принадлежностей, меда, церковного печенья и сувениров. Здесь состоялась презентация международного фестиваля "Магутны Божа" с участием отделения звонарей Минского духовного училища, Могилевской городской капеллы и академических хоров учреждений образования Могилевской области.В средней школе №1 прошла научно-практическая конференция, а в сквере и на площадке перед музеем состоялась выставка-вернисаж изобразительного и поэтического творчества, перформанс и выступления солистов-инструменталистов.Не осталось в стороне от Дня белорусской письменности и Союзное государство.Были представлены такие книги, как "Родники памяти", "Раритеты военно-исторических музеев Белоруссии и России" и другие, изданные при помощи Союзного государства (издательская деятельность Союзным государством на протяжении многих лет ведется достаточно активная, и на Днем белорусской письменности традиционно презентуются какие-то проекты).Помимо этого, в нынешнем году не без помощи Постоянного комитета Союзного государства был организован специальный пресс-тур для представителей СМИ.Эстафету Дня белорусской письменности от Белыничей принял Копыль.Председателю Копыльского райисполкома Сергею Пилищику передали символический знак на право проведения этого праздника.В ходе церемонии передачи вышеупомянутого знака прозвучало, что в данном белорусском регионе родились известные литераторы, такие как Тишка Гартны, Кузьма Чорны, Алесь Адамович.«Чем будем удивлять мы? Также сделаем упор на реконструкцию районного музея и строительство детской библиотеки. К тому же постараемся показать самобытность нашего района, традиции местного населения. Работы, конечно, предстоит много. Но мы справимся», — отметил председатель Копыльского райисполкома, выступая на сцене в Белыничах.К слову сказать, одним из мероприятий в ходе торжеств в Белыничах стала закладка Аллеи городов - столиц Дня белорусской письменности.Более 20 кленов высадили в городском парке почетные гости фестиваля."Наш парк уже стал настоящей достопримечательностью города. И его дальнейшее развитие, появление таких знаковых мест, как эта аллея, еще больше дополнят и украсят его", - сказал, в частности, председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко, принимая участие в вышеупомянутом мероприятии.У каждого высаженного дерева установлена табличка, на которой указано название города и год, когда он принимал вышеупомянутый масштабный белорусский праздник.Следует отметить, что традиционно в городах, принимающих День белорусской письменности, проводятся масштабные работы по ремонту, реконструкции и восстановлению зданий, улиц и площадей, обновлению жилищного фонда, вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы, открываются памятники архитектуры и искусства.Во время праздника участники и гости знакомятся с новыми книжными изданиями, встречаются с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, слушают выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей. Также по традиции на Дне белорусской письменности проходит награждение победителей конкурса на лучшие литературные произведения года, научно-практическая конференция и ряд других мероприятий. Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: День белорусской письменности — статья прочитана 130 раз Комментарии