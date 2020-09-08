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ГИК Литвы не зарегистрировала Венцкене кандидатом на выборах в Сейм

© Sputnik/ Владислав Адамовский


Бывшая судья утверждала, что нет действующих законов, которые бы запрещали ей баллотироваться в парламент, сообщает Sputnik Литва. Главная избирательная комиссия (ГИК) не зарегистрировала кандидатом на парламентских выборах бывшую судью и экс-депутата Сейма Литвы Нерингу Венцкене.

Во вторник прошло заседание комиссии, на котором в том числе рассматривался вопрос о регистрации кандидатов.

Венцкене хотели выдвинуть в члены Сейма от партии "Дорога мужества" (Drąsos kelias) по многомандатному и одномандатному Гарлявскому избирательному округу. Однако ГИК решила не регистрировать ее.
Как заявила глава комиссии Лаура Матийошайтите, членом парламента не может быть избран человек, который уже нарушил присягу и был отстранен от должности путем импичмента. Она также напомнила о разъяснении Конституционного суда о том, что лицо, признанное грубо нарушившим Конституцию, не может быть избрано в Сейм.

Сама Венцкене не согласилась с этим. Она привела позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении экс-президента Литвы Роландаса Паксаса, которого отстранили в результате импичмента. Суд постановил, что человеку должны позволить снова баллотироваться в Сейм. Бывшая судья утверждает, что это также должно быть применимо и к ней.

В свою очередь, Матийошайтите заявила, что ГИК не отвечает за исполнение решений Страсбургского суда.

"Нет никаких предубеждений против вас как личности. Мы оцениваем конкретную ситуацию", – сказала она.

Венцкене еще раз повторила, что в Литве нет действующих законов, которые бы запрещали ей баллотироваться в парламент. Однако ей все равно было отказано. Экс-судья заявила, что обжалует решение в ЕСПЧ.

Помимо всего прочего ГИК также не зарегистрировала восемь кандидатов на выборах в Сейм в одномандатных округах, поскольку они не собрали необходимое число подписей. Среди них и экс-депутат горсовета Клайпеды, литовский политик Вячеслав Титов.

Он собрал за две недели 1212 подписей вместо положенных 1000, однако ГИК "вычеркнула 341 подпись" и признанными оказались только 871. В интервью Sputnik Литва Титов заявил, что это стало первым случаем за всю его политическую практику, когда ГИК не засчитала такое количество подписей.

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября.

В Литве сама Венцкене обвиняется в неисполнении судебного решения, препятствовании деятельности судебного пристава, нанесении вреда здоровью и сопротивлению государственным служащим. Бывшая судья не признала себя виновной. Она воспользовалась своим правом давать показания после допроса всех свидетелей.

В 2013 году Неринга вместе с сыном Каролисом бежала в США. Американские власти спустя пять лет арестовали ее по запросу литовского руководства и отправили в тюрьму в Чикаго. Позднее ее выслали на родину для суда.

Венцкене отмечала, что за десять лет власти Литвы так и не предоставили реальных доказательств ее вины, а литовские прокуроры с самого начала стремились замять скандал с педофилией.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты, избирком
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 сентября, 18:30

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