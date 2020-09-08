Трамп обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения 🔊 Воспроизвести



Пентагон хочет вести войны, чтобы обогащались компании, производящие оружие и военную технику, заявил президент США Дональд Трамп.



Трамп сказал, что его «любят солдаты», но не руководство Пентагона. Военное руководство США, по его словам, «не хочет ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы».



«Но мы выходим из бесконечных войн», – приводит его слова



Трамп заявил, что его соперник на выборах президента США Джозеф Байден отправил американскую молодежь «сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах», когда был вице-президентом.



Напомним, Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны». Он заявил, что в Ираке осталось «очень мало» американских военнослужащих, и подтвердил намерение еще больше сократить их численность. Также Трамп анонсировал сокращение численности войск США в Афганистане.



Пентагон хочет вести войны, чтобы обогащались компании, производящие оружие и военную технику, заявил президент США Дональд Трамп.Трамп сказал, что его «любят солдаты», но не руководство Пентагона. Военное руководство США, по его словам, «не хочет ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы».«Но мы выходим из бесконечных войн», – приводит его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.Трамп заявил, что его соперник на выборах президента США Джозеф Байден отправил американскую молодежь «сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах», когда был вице-президентом.Напомним, Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны». Он заявил, что в Ираке осталось «очень мало» американских военнослужащих, и подтвердил намерение еще больше сократить их численность. Также Трамп анонсировал сокращение численности войск США в Афганистане. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, война, США, безопасность, посол, отношения, Пентагон, Трамп — статья прочитана 126 раз Комментарии