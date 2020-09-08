Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня, 8 сентября 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждены 32 новых случая коронавируса, общее число составляет 3131, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



Если суммировать количество новых случаев, опубликованные в понедельник и вторник, то общее число должно быть 3132 случая, однако Национальный центр общественного здоровья отмечает, что нынешняя статистика опубликована после уточнения ошибки, возникшей еще во время карантина.



Сейчас коронавирусом в Литве все еще больны 1038 человек, 1994 человека выздоровели.



От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.



В изоляции находится 6706 человек.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 212 завозных случаев.



За минувшие сутки сделано 4367 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 671 тыс. 297. За минувшие сутки в Литве подтверждены 32 новых случая коронавируса, общее число составляет 3131, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.Если суммировать количество новых случаев, опубликованные в понедельник и вторник, то общее число должно быть 3132 случая, однако Национальный центр общественного здоровья отмечает, что нынешняя статистика опубликована после уточнения ошибки, возникшей еще во время карантина.Сейчас коронавирусом в Литве все еще больны 1038 человек, 1994 человека выздоровели.От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.В изоляции находится 6706 человек.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 212 завозных случаев.За минувшие сутки сделано 4367 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 671 тыс. 297. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 61 раз Комментарии