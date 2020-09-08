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О коронавирусе в Литве сегодня, 8 сентября
За минувшие сутки в Литве подтверждены 32 новых случая коронавируса, общее число составляет 3131, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
Если суммировать количество новых случаев, опубликованные в понедельник и вторник, то общее число должно быть 3132 случая, однако Национальный центр общественного здоровья отмечает, что нынешняя статистика опубликована после уточнения ошибки, возникшей еще во время карантина.
Сейчас коронавирусом в Литве все еще больны 1038 человек, 1994 человека выздоровели.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
В изоляции находится 6706 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 212 завозных случаев.
За минувшие сутки сделано 4367 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 671 тыс. 297.
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инф."Обзор" BNS.LT
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