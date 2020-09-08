Вице-канцлер Кабмина Литвы опрошен как спецсвидетель в деле о быстрых тестах на COVID-19 СМИ 🔊 Воспроизвести



В рамках расследования закупки быстрых тестов на коронавирус на сумму в 6 млн евро, проводимого Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) в качестве специального свидетеля был опрошен вице-канцлер правительства Лукас Савицкас, сообщил во вторник портал lrt.lt.



Эту информацию порталу подтвердили в Генпрокуратуре и в СРФП.



Л. Савицкас был опрошен СРФП 4 сентября, в пятинцу.



Ранее отдел журналистских расследований LRT сообщал, что Л. Савицкас дал непосредственное поручение срочно начать закупку быстрых тестов в марте.



В свою очередь, он сообщил порталу delfi.lt, что правительство выполняло координационную роль, а решение принимал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



В целом в расследовании подозрения предъявлены шести лицам, среди подозреваемых – представители компании Profarma, поставлявшей тесты, бывшая тогда вице-министром здравоохранения Лина Ярушевичене, член Вильнюсского горсовета, представитель Партии Свободы, глава компании Bona diagnosis Редас Лаукис. В рамках расследования закупки быстрых тестов на коронавирус на сумму в 6 млн евро, проводимого Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) в качестве специального свидетеля был опрошен вице-канцлер правительства Лукас Савицкас, сообщил во вторник портал lrt.lt.Эту информацию порталу подтвердили в Генпрокуратуре и в СРФП.Л. Савицкас был опрошен СРФП 4 сентября, в пятинцу.Ранее отдел журналистских расследований LRT сообщал, что Л. Савицкас дал непосредственное поручение срочно начать закупку быстрых тестов в марте.В свою очередь, он сообщил порталу delfi.lt, что правительство выполняло координационную роль, а решение принимал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.В целом в расследовании подозрения предъявлены шести лицам, среди подозреваемых – представители компании Profarma, поставлявшей тесты, бывшая тогда вице-министром здравоохранения Лина Ярушевичене, член Вильнюсского горсовета, представитель Партии Свободы, глава компании Bona diagnosis Редас Лаукис. По данным следствия, при заключении договора на сумму 6 млн евро о закупке быстрых тестов на выявление COVID-19 компания возможно фальсифицировала документы и представила покупателю ложные данные о производителе быстрых тестов.



Закупки осуществляла Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории. Бывший тогда главой лаборатории Витаутас Зимницкас скончался в середине июля.



Служба спецрасследований ведет еще одно расследование о закупке реагентов для тестов на COVID-19 на сумму 5 млн евро – реагенты также закупала упомянутая лаборатория. BNS Категории: экономика, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: вакцина, лечение, коррупция, вирус, закупка, препараты География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии