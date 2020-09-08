ГИК Литвы не зарегистрировала кандидатов в депутаты, которые не собрали необходимое количество подписей 🔊 Воспроизвести



Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы решила не регистрировать кандидатами в сейм в одномандатных округах восемь претендентов, которые не собрали необходимого количества подписей в поддержку.



Тысячу необходимых подписей не удалось собрать кандидатам "Списка Литвы" Лютаурасу Стошкусу, Гинтаутасу Терляцкасу, кандидатам Союза борцов за Литву Антанасу Кандротасу, Станиславасу Ладинскасу и Вячеславу Титову, а также Станисловасу Бушкявичюсу, выдвинутому Молодой Литвой, и самовыдвиженцам Жильвинасу Нелюшису и Альбине Адомайтите.



По данным ГИК, еще пять кандидатов отозвали свои заявительные документы. Подписи собрали лица, выдвинутые в 24 одномандатных округах.



Самовыдвиженцы должны были собрать тысячу подписей, такое же требование выдвигалось и к кандидатам партий в одномандатных округах, которые не выдвигают своего списка в многомандатном округе.



Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы решила не регистрировать кандидатами в сейм в одномандатных округах восемь претендентов, которые не собрали необходимого количества подписей в поддержку.Тысячу необходимых подписей не удалось собрать кандидатам "Списка Литвы" Лютаурасу Стошкусу, Гинтаутасу Терляцкасу, кандидатам Союза борцов за Литву Антанасу Кандротасу, Станиславасу Ладинскасу и Вячеславу Титову, а также Станисловасу Бушкявичюсу, выдвинутому Молодой Литвой, и самовыдвиженцам Жильвинасу Нелюшису и Альбине Адомайтите.По данным ГИК, еще пять кандидатов отозвали свои заявительные документы. Подписи собрали лица, выдвинутые в 24 одномандатных округах.Самовыдвиженцы должны были собрать тысячу подписей, такое же требование выдвигалось и к кандидатам партий в одномандатных округах, которые не выдвигают своего списка в многомандатном округе.Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, избирком География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии