Науседа: позиции Литвы и Украины по Беларуси совпадают 🔊 Воспроизвести



Позиции Литвы и Украины по ситуации в Беларуси совпадают – в стране должны быть организованы новые, честные выборы, заявил литовский президент Гитанас Науседа.



"Мы сошлись во мнении с лидером Украины в том, что диалог между белорусской властью и гражданским обществом с целью передачи власти и организации новых, честных и демократических президентских выборов под надзором ОБСЕ – это тот мирный путь, который мы видим в качестве выхода из сложившейся ситуации", – отметил глава государства в сообщении, распространенном администрацией президента после беседы с руководителем Украины Владимиром Зеленским.



Президенты двух стран также обсудили возможное сотрудничество Литвы и Украины с целью деэскалации положения в соседней стране, вызывающего беспокойство. Позиции Литвы и Украины по ситуации в Беларуси совпадают – в стране должны быть организованы новые, честные выборы, заявил литовский президент Гитанас Науседа."Мы сошлись во мнении с лидером Украины в том, что диалог между белорусской властью и гражданским обществом с целью передачи власти и организации новых, честных и демократических президентских выборов под надзором ОБСЕ – это тот мирный путь, который мы видим в качестве выхода из сложившейся ситуации", – отметил глава государства в сообщении, распространенном администрацией президента после беседы с руководителем Украины Владимиром Зеленским.Президенты двух стран также обсудили возможное сотрудничество Литвы и Украины с целью деэскалации положения в соседней стране, вызывающего беспокойство. Администрация литовского президента отмечает, что в ходе беседы также обсуждалась встреча Нормандской четверки и обострение ситуации в украинском Донбассе в связи с регулярными нарушениями перемирия.



Кроме того, президенты обменялись ожиданиями в связи с приближающимся саммитом ЕС и Украины на высшем уровне. Г. Науседа акцентировал, что эта встреча важна для дальнейшей политической и экономической интеграции Украины с ЕС.



Также во время беседы была затронута тема атомной безопасности, обсуждалась угроза Белорусской АЭС, запускаемой в Островце. Президент получил поддержку белорусского лидера в вопросе отказа от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС.



По сообщению администрации литовского президента, главы государств выразили удовлетворение тесными, двусторонними отношениями, основанными на общих ценностях. Г. Науседа принял приглашение В. Зеленского посетить Украину в конце этого года.



Саммит ЕС и Украины планируется провести 1 ноября. BNS Категории: в Европе, политика, общество Ключевые слова: Беларусь, Переговоры, Зеленский, Науседа География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии