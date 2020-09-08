ВВС: появилась информация о похищенной накануне Марии Колесниковой 🔊 Воспроизвести



Власти и государственные новостные агенства Беларуси распространили информацию о местонахождении члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и еще двух оппозиционеров - Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Они пропали в понедельник утром, их местонахождение до сих пор оставалось неизвестным, передает Власти и государственные новостные агенства Беларуси распространили информацию о местонахождении члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и еще двух оппозиционеров - Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Они пропали в понедельник утром, их местонахождение до сих пор оставалось неизвестным, передает ВВС Как утверждает госагентство БелТа, Мария Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной.



"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства.



По данным БелТы, члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью покинули Беларусь.



Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что ей не известно ее местонахождение.



"Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию",- сказала Казак.



По словам адвоката, родным Колесниковой также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала", - напомнила она.



Между тем официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский утверждает, что Колесникова, Родненков и Кравцов утром во вторник пересекли границу с Украиной.



"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - сказал он.



Источник в окружении оппозиционеров сказал Интерфаксу, что Колесникову, Родненкова и Кравцова на границу с Украиной могли доставить спецслужбы из СИЗО.



"Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну", - сказал источник.



Источник считает, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.



Марию Колесникову, члена Координационного совета Беларуси и лидера штаба Виктора Бабарико, захватили в понедельник утром в центре Минска неизвестные люди.



Они вынудили ее сесть в микроавтобус с надписью "Связь" и куда-то увезли. Кто были эти люди и принадлежат ли они к государственным силовым структурам - неясно. Во всяком случае, представители МВД страны заявили, что не располагают информацией о задержании оппозиционерки.



Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших в августе в Беларуси президентских выборах Светлана Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением с целью запугать оппозицию и сорвать работу координационного совета. bbc.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: оппозиция, похищение, Лукашенко, протесты, Колесникова География: Белоруссия — статья прочитана 228 раз Комментарии