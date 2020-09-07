Евгений Пригожин перечислил в клинику Charite 1 млн рублей на лечение Навального 🔊 Воспроизвести Евгений Пригожин © Михаил Метцель/ТАСС



В компании "Конкорд" сообщили, что клиника отчиталась о предыдущих расходах, сообщает



Российский предприниматель, глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин перечислил в клинику Charite транш в размере 1 млн рублей на лечение Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба "Конкорда" на своей странице во "ВКонтакте".



"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении. В компании "Конкорд" сообщили, что клиника отчиталась о предыдущих расходах, сообщает ТАСС Российский предприниматель, глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин перечислил в клинику Charite транш в размере 1 млн рублей на лечение Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба "Конкорда" на своей странице во "ВКонтакте"."Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что клиника отчиталась о предыдущих расходах и полученных средств должно быть достаточно для дальнейшего лечения и полного выздоровления Алексея Навального.



"Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен", - приводит пресс-служба слова Евгения Пригожина.



Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, активистки Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) примерно по 29 млн рублей (в общей сложности - порядка 88 млн) в качестве компенсации морального ущерба по иску комании "Московский школьник", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе этого года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник". ТАСС Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, финансирование, лечение, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, клиника, Навальный География: Россия — статья прочитана 99 раз Комментарии