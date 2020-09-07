|
Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей оппозиционерки Марии Колесниковой
По данным СМИ, она перестала выходить на связь после того, как неизвестные посадили её в автобус с надписью "Связь", сообщает ЛАЙФ.
Белорусские правоохранители начали поиски пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом написал в своём телеграм-канале незарегистрированный экс-кандидат в президенты республики Виктор Бабарико.
— Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут, — сообщил Бабарико.
Ранее СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска неустановленные люди, посадив её в автобус с надписью "Связь". Оппозиционерка перестала выходить на связь, а после исчезли ещё два представителя КС — Антон Родненков и Иван Кравцов. Милиция Минска опровергла информацию о задержании оппозиционерки Колесниковой.
life.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси
Ключевые слова: оппозиция, похищение, Лукашенко, протесты, Колесникова
География: Белоруссия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|