Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей оппозиционерки Марии Колесниковой 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Сергей Бобылев



По данным СМИ, она перестала выходить на связь после того, как неизвестные посадили её в автобус с надписью "Связь", сообщает



Белорусские правоохранители начали поиски пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом написал в своём телеграм-канале незарегистрированный экс-кандидат в президенты республики Виктор Бабарико.



— Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут, — сообщил Бабарико.



Ранее СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска неустановленные люди, посадив её в автобус с надписью "Связь". Оппозиционерка перестала выходить на связь, а после исчезли ещё два представителя КС — Антон Родненков и Иван Кравцов. Милиция Минска опровергла информацию о задержании оппозиционерки Колесниковой. По данным СМИ, она перестала выходить на связь после того, как неизвестные посадили её в автобус с надписью "Связь", сообщает ЛАЙФ Белорусские правоохранители начали поиски пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом написал в своём телеграм-канале незарегистрированный экс-кандидат в президенты республики Виктор Бабарико.— Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут, — сообщил Бабарико.Ранее СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска неустановленные люди, посадив её в автобус с надписью "Связь". Оппозиционерка перестала выходить на связь, а после исчезли ещё два представителя КС — Антон Родненков и Иван Кравцов. Милиция Минска опровергла информацию о задержании оппозиционерки Колесниковой. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: оппозиция, похищение, Лукашенко, протесты, Колесникова География: Белоруссия — статья прочитана 110 раз Комментарии