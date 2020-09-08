В Совфеде РФ назвали аморальным отношение ООН к Крыму 🔊 Воспроизвести Фото: Алексей Павлишак/ТАСС



«Поведение Украины в отношении Крыма можно сравнить с блокадой Ленинграда. Масштаб разный, но методика одна. И в этой ситуации позиция ООН является аморальной и преступной», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал заявление ООН о том, что основная ответственность за обеспечение Крыма водой лежит на России, сообщает



«Бюрократический аппарат ООН занимается не существом проблемы, а отрабатывает ту версию, которая выгодна большей части сотрудников, расположенных на территории США», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Поведение Украины в отношении Крыма можно сравнить с блокадой Ленинграда. Масштаб разный, но методика одна. И в этой ситуации позиция ООН является аморальной и преступной», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал заявление ООН о том, что основная ответственность за обеспечение Крыма водой лежит на России, сообщает ВЗГЛЯД «Бюрократический аппарат ООН занимается не существом проблемы, а отрабатывает ту версию, которая выгодна большей части сотрудников, расположенных на территории США», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, ситуация выглядит крайне простой. «В советские времена на общенародные средства был построен Северо-Крымский канал. После 2014 года украинские экстремисты решили усилить блокаду Крыма. И, помимо санкционного давления, они лишили крымчан, которых Украина считает своими гражданами, пресной воды», – продолжил собеседник.



«Это можно сравнить с тем, как фашисты пытались воздействовать на жителей блокадного Ленинграда. Масштаб разный, методика одна: «смиритесь, сдайтесь, потом воду включим». Иезуитская логика», – подчеркнул Климов.



«Причем данная проблема никого не интересует: ни правозащитников, ни чиновников ООН. Мы написали запрос, они его приняли и дали пространный ответ. Поэтому поведение ООН в отношении Крыма – это преступное и аморальное невмешательство. Рассчитывать на их помощь было бы странным», – добавил сенатор.



«Но с проблемой подачи питьевой воды мы справимся. У нас проводятся мероприятия как по поиску новых источников воды, так и по более экономичному использованию имеющихся. Кроме того, крымская инфраструктура требует серьезной реновации. И когда все будет реализовано – положение граждан России в Крыму улучшится», – заключил Климов.



Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.



Она подчеркнула, что каждый человек «для полноценной жизни и полного осуществления всех прав» имеет «право на безопасную и чистую питьевую воду, и санитарию». Для «защищенного населения Крыма» в этом вопросе «главную ответственность несет» Россия, сказала Тросселл.



При этом, по ее словам, «Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав». Киев обязан «постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на территории» Украины, передает РИА «Новости».



Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.



В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.



Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. vz.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Украина, ООН, вода, Крым, Право, присоединение, аннексия — статья прочитана 70 раз Комментарии