Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс об отношениях с Россией из интервью порталу «15мин.лт» 🔊 Воспроизвести



(7 сентября 2020 года)



- Раньше вы утверждали, что даже с Россией всегда нужно разговаривать. Вы аргументировали, что даже во время воин страны общаются, ищут согласия, наконец, достигают перемирия. Теперь, похоже, вы поменяли мнение, почему? И какой политику в отношении России видят «социал-трудовики»?



- Не совсем так. Я как раз, когда говорю с коллегами в ЕС, это наши оговоренные общие принципы в отношениях с Россией, это избирательное сотрудничество, санкции, и вместе с тем общение с гражданским обществом. Этого диалога с гражданским обществом, систематического, к сожалению, не происходит.



Мы в Литве это делаем. Организуем Российские форумы, съезжаются интеллектуалы, писатели, журналисты и защитники прав человека. Те, кто еще может жить в России, приезжают из России. Если нет, то приезжают со всего мира. И мы разговариваем по-русски о будущем России в демократической Европе. Это общение с Россией. Да, с властью отношения ограничены, поскольку они выдвигали нам ультиматумы. У нас тут разные: и решить по поводу транзитных коридоров, и по поводу терминала сжиженного газа, по поводу других вещей, от которых мы не обещали отказаться, и где нам никто не должен ставить и диктовать условий. Поэтому и смысл такой ограниченный. (7 сентября 2020 года)- Не совсем так. Я как раз, когда говорю с коллегами в ЕС, это наши оговоренные общие принципы в отношениях с Россией, это избирательное сотрудничество, санкции, и вместе с тем общение с гражданским обществом. Этого диалога с гражданским обществом, систематического, к сожалению, не происходит.Мы в Литве это делаем. Организуем Российские форумы, съезжаются интеллектуалы, писатели, журналисты и защитники прав человека. Те, кто еще может жить в России, приезжают из России. Если нет, то приезжают со всего мира. И мы разговариваем по-русски о будущем России в демократической Европе. Это общение с Россией. Да, с властью отношения ограничены, поскольку они выдвигали нам ультиматумы. У нас тут разные: и решить по поводу транзитных коридоров, и по поводу терминала сжиженного газа, по поводу других вещей, от которых мы не обещали отказаться, и где нам никто не должен ставить и диктовать условий. Поэтому и смысл такой ограниченный. Но сказать, что у нас нет диалога с Россией, нельзя, поскольку Россия большая. Россия – не только Кремль, есть и гражданское общество, и оно точно живет ничуть не легче, чем в тех странах, которые испытывают на себе агрессию. Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски, когда-то Сергею Лаврову, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что еще опаснее, наверное, чем только говорить.



Где тут русофобия тогда? Мне нравится русский язык, который несколько призабыт, нравится литература, поэзия. Где эта русофобия? Если Кремль воображает себе, что имеет монополию, то пусть не воображает. И полагаю, что у нас точно будут хорошие отношения с той страной когда-нибудь, поскольку мы хотим иметь хорошие отношения со всеми соседями. Но они должны основываться на правилах, а в данном случае, эти правил не только нет, но они их просто не признают и игнорируют.



И делают это во всем мире, но это очень плохо, а мы являемся одними из тех, кто об этом последовательно и терпеливо заявляет и говорит. Если восемь лет назад нас еще считали такими одиночками, не знающими, чего мы хотим, какими-то субъективно настроенными радикалами, то теперь таких уже меньше. Может, и совсем не осталось, поскольку бывает, приезжают журналисты из той же Германии, Франции, и говорят, что тогда мы вам не верили, но теперь, скажите, как все на самом деле, поскольку мы видим, что все по-другому. И это из-за нашей последовательной позиции.



Такого нет, что не говорим. Да, официальные контакты ограничены, но я верю, что Россия все же потенциально может быть позитивным государством. В настоящее время, как я говорю, Россия – не супер государство, а супер проблема в мире. То, что происходит с ее участием, ничего созидательного не происходит. Она создает только конфликты, через которые пытается повлиять на другие страны. То же самое в Грузии, на Украине, и в Приднестровье, а теперь очередь Белоруссии. Я полагаю, что сделают все, чтобы ее быстрее присоединить каким-то образом. Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах.



Поэтому это испытание не только для стран, которые испытывают на себе агрессию, но и для международного сообщества, и организаций, в которые мы входим, в которых, даже будучи в меньшинстве, пытаемся оказывать влияние. 15min.lt Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, МИД, отношения, Линкявичюс География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии