СМИ: Турция перебрасывает танки к границе с Грецией 🔊 Воспроизвести



Анкара перебрасывает танки к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море. Об этом сообщило



По его данным, перевозящие 40 танков тягачи выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией. Затем военную технику на поезде доставят в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией.



Между тем турецкое государственное агентство Anadolu утверждает, что ряд турецких СМИ ошибочно сообщил о направлении военной техники к греческой границе. По его информации, имела место плановая дислокация 2-го Командования армии в Малатье. Агентство отмечает, что руководство страны не совершает перебросок военной техники к границе с Грецией. Анкара перебрасывает танки к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.По его данным, перевозящие 40 танков тягачи выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией. Затем военную технику на поезде доставят в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией.Между тем турецкое государственное агентство Anadolu утверждает, что ряд турецких СМИ ошибочно сообщил о направлении военной техники к греческой границе. По его информации, имела место плановая дислокация 2-го Командования армии в Малатье. Агентство отмечает, что руководство страны не совершает перебросок военной техники к границе с Грецией. 6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.



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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС оставаться справедливым, беспристрастным и объективным в вопросе разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье, где в последнее время наблюдается напряженность между Афинами и Анкарой из-за проведения последней геологоразведочных работ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии турецкого лидера.



"Господин президент заявил, что Греция и некоторые страны - члены ЕС должны выполнять возложенные на ЕС обязательства в рамках справедливости с точки зрения предотвращения эскалации в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. [Эрдоган] подчеркнул, что провокационные слова и шаги европейских политиков по региональным вопросам не будут служить решению [сложившейся] ситуации. Господин президент отметил, что отношение ЕС к Восточному Средиземноморью станет испытанием искренности с точки зрения международного права и регионального мира. Господин президент призвал институты ЕС оставаться справедливыми, беспристрастными и объективными, а также действовать ответственно по всем региональным вопросам, особенно в Восточном Средиземноморье", - сообщается в коммюнике.



Между тем ранее в воскресенье источник в Совете ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что Мишель в ходе разговора с Эрдоганом призвал к проведению многосторонней конференции для урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье. По словам дипломата, Мишель подчеркнул важность деэскалации конфликта и призвал Турцию воздержаться от действий, которые подпитывают напряженность в регионе. Источник напомнил, что на предстоящем 24-25 сентября саммите ЕС ситуация в Средиземном море будет в центре внимания лидеров стран сообщества.



Ситуация в Средиземноморье



Турецкое агентство Ихляс ранее сообщило, что Анкара перебрасывает танки к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море. По его данным, перевозящие 40 танков тягачи выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией. Затем военную технику на поезде доставят в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией. Греческие СМИ опубликовали фотографии и видео переброски техники, которые появились в турецких изданиях. Между тем государственное Анатолийское агентство утверждает, что ряд турецких СМИ ошибочно сообщил о направлении военной техники к греческой границе. По его информации, имела место плановая передислокация сил в Малатью, расположенную на востоке Турции, а к границе с Грецией военная техника не перебрасывается.



6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Греция, нато, конфликт, ЕС, Турция — статья прочитана 96 раз Комментарии