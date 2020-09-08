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Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет



Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 1 раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 31 августа истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-20", летевший из Калининградской области РФ в континентальную часть России.

Борт летел с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
BNS
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват
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добавлена сегодня, 8 сентября, 11:30

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