Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет 🔊 Воспроизвести



Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 1 раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтикой.



Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 31 августа истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-20", летевший из Калининградской области РФ в континентальную часть России.



Борт летел с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.



Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе 1 раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтикой.Как сообщило в понедельник Министерство обороны, 31 августа истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-20", летевший из Калининградской области РФ в континентальную часть России.Борт летел с выключенным транспондером, но следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват — статья прочитана 70 раз Комментарии