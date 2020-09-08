Спикер Рады высказался о легализации проституции и лёгких наркотиков 🔊 Воспроизвести © Valentyn Ogirenko Reuters



Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказался по поводу легализации проституции и лёгких наркотиков на Украине, сообщает



Он сказал в интервью «Украинским новостям», что, по его мнению, украинское общество не готово к подобному.



«Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю», — прокомментировал он возможную легализацию лёгких наркотиков.



Также он добавил, что не считает, что легализация проституции подходит для «украинских реалий».



«Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг», — сказал он.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский легализовал деятельность игорных заведений в стране.



В апреле 2019 года Зеленский, являясь кандидатом в президенты, заявил, что выступает за легализацию проституции и медицинской марихуаны в стране. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказался по поводу легализации проституции и лёгких наркотиков на Украине, сообщает RT Он сказал в интервью «Украинским новостям», что, по его мнению, украинское общество не готово к подобному.«Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю», — прокомментировал он возможную легализацию лёгких наркотиков.Также он добавил, что не считает, что легализация проституции подходит для «украинских реалий».«Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг», — сказал он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский легализовал деятельность игорных заведений в стране.В апреле 2019 года Зеленский, являясь кандидатом в президенты, заявил, что выступает за легализацию проституции и медицинской марихуаны в стране. russian.rt.com Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: легализация, Рада, проституция География: Украина — статья прочитана 146 раз Комментарии