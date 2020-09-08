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Названы сроки договора Москвы и Минска о выводе нефтепотоков из Литвы

© Sputnik / Константин Чалабов


По словам главы российского Минэнерго, объемы переброски составят три-четыре миллиона тонн, однако цифры еще будут обсуждаться. Россия и Белоруссия до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России" рассказал журналистам, что все необходимые мощности в стране есть, а объем переброски оценивается в три-четыре миллиона тонн.

"Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям", – сказал Новак.
По его словам, в ближайшие недели эти вопросы будут решены. Он также отметил, что есть поручение быстро отработать данные темы.

Новак также сообщил, что у России есть свободные мощности, поэтому осталось проработать договорные отношения, чтобы реализация проекта была выгодна всем сторонам.

Глава Минэнерго, назвав объемы переброски примерно в три-четыре миллиона тонн, также отметил, что цифры обсуждаются и могут в результате быть несколько другими.

Ранее сообщалось, что переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Как уже отмечал сам Новак, это требует согласования экономических условий занятых в процессе компаний.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие. О каких именно портах может идти речь, он тогда не сообщал.

Лукашенко утверждал, что белорусские потоки формируют около 30 процентов литовского бюджета и странам ЕС не стоит пугать Белоруссию санкциями, поскольку республике есть чем ответить.

Sputnik Литва ранее уже писал, что Литва в последние месяцы пыталась заработать на разногласиях Минска и Москвы по ценообразованию на нефть – в Клайпедский порт прибывали грузы с топливом, которые по железной дороге транспортировались на территорию Белоруссии.

Многие эксперты также отмечали, что литовские порты живут в том числе за счет белорусского транзита, который приносит им довольно большие доходы.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
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добавлена сегодня, 8 сентября, 08:00

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