Поведение режима в Беларуси цинично и требует твердого ответа ЕС – глава МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



Поведение белорусского режима является циничным и требует твердого ответа Евросоюза, утверждает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



"События (следуют – BNS) одно за другим, свежайшее – задержание М. Колесниковой, честно говоря, не так много членов Совета, которые еще действуют на свободе. Тактика, избранная режимом, заключается в том, что вместо диалога с людьми, по одному нейтрализуются члены комитета, и это происходит странно, чуть ли не методами НКВД", – заявил журналистам в понедельник Л. Линкявичюс.



Ссылаясь на очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову в понедельник утром в центре Минска неизвестные лица силой усадили в микроавтобус и куда-то вывезли. Поведение белорусского режима является циничным и требует твердого ответа Евросоюза, утверждает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс."События (следуют – BNS) одно за другим, свежайшее – задержание М. Колесниковой, честно говоря, не так много членов Совета, которые еще действуют на свободе. Тактика, избранная режимом, заключается в том, что вместо диалога с людьми, по одному нейтрализуются члены комитета, и это происходит странно, чуть ли не методами НКВД", – заявил журналистам в понедельник Л. Линкявичюс.Ссылаясь на очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову в понедельник утром в центре Минска неизвестные лица силой усадили в микроавтобус и куда-то вывезли. "Какие-то не идентифицированные лица, похищают, факт в том, что это циничное поведение, к которому нельзя относиться терпимо, он требует твердой, ясной, и не только национальной, позиции различных стран ЕС, Евросоюза как организации, чтобы это было не как до сих пор, а решительно, мы также обсуждали, что может парламент, который вскоре соберется, что может Европарламент", – комментировал ситуацию Л. Линкявичюс.



В понедельник министр встретился с делегацией сейма Литвы по вопросам Беларуси для согласования действий в связи с ситуацией в соседней стране и обсуждения повестки работы.



Представитель делегации сейма Литвы, консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что важнейшими рабочими целями является поддержка находящейся в Литве оппозиционного кандидата на президентских выборах Светланы Тихановской и недопущение "аннексии Россией Беларуси, пользуясь слабостью последней".



"Важнейшая задача – не терять времени на Западном фронте. Мы должны побудить Запад в ближайшее время четко заявить, что Лукашенко нелегитимен, что не может быть никаких его инаугураций, которые сокроют или отбелят те преступления, и особенно невозможны те действия, которым он хочет продать свою страну России", – сказал Ж. Вавилёнис.



"Что в данный момент готовят в Москве – нелегитимную аннексию страны с предложением заключения таможенного, налогового, монетарного союза, аннексируя государство, пользуясь его слабостью", – отметил Ж. Павилёнис.



Консерватор Эмануэлис Зингерис отметил, что в данный момент решается вопрос о том, "будет ли у нас 700-километровая граница России или Беларуси". "Если победит белорусская демократия, то у нас не будет российской границы", – отметил парламентарий.



Глава делегации сейма, председатель Комитета по европейским делам парламента, социал-трудовик Гедиминас Киркилас также сказал, что надеется поехать в Беларусь, "когда режим ослабнет и будет вынужден вступить в переговоры", хотя в данный момент визит делегации невозможен.



"Наша делегация, пока не едет в Беларусь, становится координационным центром по всем белорусским делам, а отбытие в Беларусь, которое было первичной идеей, произойдет раньше или позже, когда режим ослабнет и будет вынужден вести переговоры", – сказал Г. Киркилас.



Правление сейма Литвы на минувшей неделе сформировала парламентскую делегацию, которая будет заниматься вопросами Беларуси в Литве, и, при возникновении возможности, отправится в Минск.



В делегацию вошли представители различных фракций сейма, входящие в Комитеты по иностранным и европейским делам. Ее главной назначен Г. Киркилас.



Литовские депутаты получили известие о том, что нежелательны в соседней стране, и что их не впустят в Беларусь.



Более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы сфальсифицированными.



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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Беларуси.



Как сообщило литовское внешнеполитическое ведомство, участники беседы констатировали, что после состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси, результаты которых "были очевидно фальсифицированы", начались массовые протесты населения страны, которые гасятся брутальной силой, в связи с этим несколько тысяч протестующих были арестованы, в тюрьмах против них используется насилие.



"В ходе беседы мы обратили внимание на необоснованные обвинения белорусских должностных лиц в адрес НАТО и союзников Альянса по поводу наращивания военной мощи в регионе. Идет поиск внешней угрозы как повода для расправы над протестующими", – отметил Л. Линкявичюс.



Глава литовской дипломатии отметил, что НАТО является оборонным альянсом, который должен оставаться "бдительным, следить за меняющимся положением, и быть готовым защитить союзников от любой агрессии".



"Все страны НАТО едино призывают Минск уважать основные права и свободы, выражают поддержку суверенитету Беларуси, ее территориальной целостности и независимости", – сказал министр.



Л. Линкявичюс также поблагодарил Й. Столтенберга за быструю реакцию НАТО на отравление российского оппозиционера Алексея Навального: четвертого сентября союзники распространили заявление Североатлантического альянса с призывом к России соблюдать международные обязательства по Конвенции о химическом оружии и наказать лиц, ответственных за выпад.



Более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы сфальсифицированными. Литва и другие Балтийские страны осудили действия минского режима и ввели санкции в отношении лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии