После выборов из Беларуси в Литву переехали более 50 человек 🔊 Воспроизвести



После президентских выборов в Беларуси в Литву по причине возможных преследований и угроз в своей стране прибыло более пятидесяти жителей соседней страны.



Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас информировал в понедельник на заседании членов оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), что с 11 августа по 3 сентября убежища в Литве попросили 14 граждан Беларуси.



"В отношении них в данный момент не проводится никаких процедур", – сказал он.



За упомянутый период в связи с особыми гуманитарными причинами и с разрешения министра внутренних дел в Литву прибыло 37 граждан Беларуси. После президентских выборов в Беларуси в Литву по причине возможных преследований и угроз в своей стране прибыло более пятидесяти жителей соседней страны.Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас информировал в понедельник на заседании членов оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), что с 11 августа по 3 сентября убежища в Литве попросили 14 граждан Беларуси."В отношении них в данный момент не проводится никаких процедур", – сказал он.За упомянутый период в связи с особыми гуманитарными причинами и с разрешения министра внутренних дел в Литву прибыло 37 граждан Беларуси. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии