Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал, в Европе >> После выборов из Беларуси в Литву переехали более 50 человек

После выборов из Беларуси в Литву переехали более 50 человек



После президентских выборов в Беларуси в Литву по причине возможных преследований и угроз в своей стране прибыло более пятидесяти жителей соседней страны.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас информировал в понедельник на заседании членов оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), что с 11 августа по 3 сентября убежища в Литве попросили 14 граждан Беларуси.

"В отношении них в данный момент не проводится никаких процедур", – сказал он.

За упомянутый период в связи с особыми гуманитарными причинами и с разрешения министра внутренних дел в Литву прибыло 37 граждан Беларуси.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты
География: Литва
статья прочитана 138 раз
добавлена сегодня, 7 сентября, 15:53

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка