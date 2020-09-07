|
После выборов из Беларуси в Литву переехали более 50 человек
После президентских выборов в Беларуси в Литву по причине возможных преследований и угроз в своей стране прибыло более пятидесяти жителей соседней страны.
Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас информировал в понедельник на заседании членов оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), что с 11 августа по 3 сентября убежища в Литве попросили 14 граждан Беларуси.
"В отношении них в данный момент не проводится никаких процедур", – сказал он.
За упомянутый период в связи с особыми гуманитарными причинами и с разрешения министра внутренних дел в Литву прибыло 37 граждан Беларуси.
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|