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В Литве на самоизоляции 200 школьников, их родителей и учителей



В связи с выявленными заражениями коронавирусом в Литве сейчас в изоляции находятся более 200 школьников, их родителей и учителей, заявила глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

"За четыре учебных дня уже изолировано более 200 учеников, их родителей и педагогов. Если бы были изолированы, как пытались делать в первые дни, целые классы, у которых не было контактов с заболевшими, представьте, какие бы это были цифры", – заявила она в понедельник на пресс-конференции.

Р. Лингене акцентировала, что контак школьника, имевшего контакт с зараженным, с другим школьником считается вторичным контактом (так называемый "контакт контакта") и в отношении этих детей изоляция не применяется, поэтому родителям малолетних школьников, которые изолируются самостоятельно, не будут выдаваться справки о нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком.
Она также подчеркнула, что родители, дети которых находятся на изоляции по причине контакта с болеющим, считаются вторичным контактом, поэтому и изоляция в отношении них не применяется.

"С вирусом придется жить долго, нужно к нему привыкать. (...) Мы считаем, что недостаточно информации, на следующей неделе – 14 или 15 числа – НЦОЗ организует удаленные учения для школьных сообществ по практическим навыкам", – сказала Р. Лингене.

Как позднее сообщила BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Пятравичене, в целом в данный момент подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, связанных с учебными учреждениями: восемь случаев выявлено среди школьников и четыре - у работников.

Между тем, министр здравоохранения Аурелиюс Верига комментировал, что в случай коронавируса, выявленный в той или иной школе, не означает необходимости продолжения учебного процесса удаленным способом для всех учеников.

"В зависимости от того, у скольких лиц был контакт с зараженным, с учетом эпидемиологической ситуации и принимаются решения, но это точно не означает, что все учебное учреждение должно перейти на удаленное обучение", – сказал министр.

В целом в Литве подтверждено 3100 случаев коронавируса. Сейчас коронавирусом все еще больны 1046 человек, 1955 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье, образование
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 179 раз
добавлена сегодня, 7 сентября, 18:30

Комментарии

Ирина
7 сентября, 19:09
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Снова мошенники кинулись во все тяжкие. Нравится делать на коронавирусной лжи деньги.
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