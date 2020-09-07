Время для рекордов

35-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (его вес, кстати, 113 кг) отметился очередным историческим достижением во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (117:109), сообщает championat.com со ссылкой на «твиттер» телеканала ESPN «Stats & Info».
Благодаря этому результату Леброн Джеймс сравнялся с 5-кратным чемпионом НБА Дереком Фишером по наибольшему количеству побед в плей-офф в истории НБА — 161. Он также опередил Рэя Аллена, заняв второе место по количеству реализованных 3-очковых бросков в плей-офф (386 попаданий).
НБА. Сезон 2019/2020. Плей-офф
Четвертьфиналы конференций
(счёт в сериях до четырёх побед)
Восток
«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 4:0.
«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 4:0.
«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 4:1.
«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:4.
Запад
«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 4:3.
«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 4:2.
«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 4:3.
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:1.
Полуфиналы конференций
(счёт в сериях до четырёх побед)
Восток
«Торонто Рэпторс» - «Бостон Селтикс» - 2:2.
«Милуоки Бакс» - «Майами Хит» - 1:3.
Запад
«Лос-Анджелес Клипперс» - «Денвер Наггетс» - 1:1.
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Хьюстон Рокетс» - 1:1.