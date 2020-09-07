Время для рекордов

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35-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (его вес, кстати, 113 кг) отметился очередным историческим достижением во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (117:109), сообщает championat.com со ссылкой на «твиттер» телеканала ESPN «Stats & Info».



Благодаря этому результату Леброн Джеймс сравнялся с 5-кратным чемпионом НБА Дереком Фишером по наибольшему количеству побед в плей-офф в истории НБА — 161. Он также опередил Рэя Аллена, заняв второе место по количеству реализованных 3-очковых бросков в плей-офф (386 попаданий).



НБА. Сезон 2019/2020. Плей-офф



Четвертьфиналы конференций 35-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (его вес, кстати, 113 кг) отметился очередным историческим достижением во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (117:109), сообщает championat.com со ссылкой на «твиттер» телеканала ESPN «Stats & Info».Благодаря этому результату Леброн Джеймс сравнялся с 5-кратным чемпионом НБА Дереком Фишером по наибольшему количеству побед в плей-офф в истории НБА — 161. Он также опередил Рэя Аллена, заняв второе место по количеству реализованных 3-очковых бросков в плей-офф (386 попаданий). (счёт в сериях до четырёх побед)



Восток



«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 4:0.



«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 4:0.



«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 4:1.



«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:4.



Запад



«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 4:3.



«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 4:2.



«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 4:3.



«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:1.



Полуфиналы конференций



(счёт в сериях до четырёх побед)



Восток



«Торонто Рэпторс» - «Бостон Селтикс» - 2:2.



«Милуоки Бакс» - «Майами Хит» - 1:3.



Запад



«Лос-Анджелес Клипперс» - «Денвер Наггетс» - 1:1.



«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Хьюстон Рокетс» - 1:1. «Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 4:0.«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 4:0.«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 4:1.«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:4.«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 4:3.«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 4:2.«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 4:3.«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:1.«Торонто Рэпторс» - «Бостон Селтикс» - 2:2.«Милуоки Бакс» - «Майами Хит» - 1:3.«Лос-Анджелес Клипперс» - «Денвер Наггетс» - 1:1.«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Хьюстон Рокетс» - 1:1. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, «Лос-Анджелес Лейкерс» — статья прочитана 88 раз Комментарии