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Германия выделит до полумиллиона евро на проектирование новых складов для оружия



Германия выделит Литве до 500 тыс. евро на проектирование новых складов для оружия и амуниции Вооруженных сил (ВС) Литвы.

Вице-министр обороны Эймутис Мисюнас и посол Германии в Литве Маттиас Зонн подписали соответствующий договор, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Эти средства выделяются Литве безвозмездно в рамках программы правительства Германии "Обеспечение и укрепление безопасности, обороны и стабильности стран-партнеров".

"Общая инвестиция в мощности нашего общего альянса. Сегодня это небольшая часть проектирования, которую составляет порядка 100 млн евро для оборонной инфраструктуры в Литве", - сказал посол Германии.

Новые склады будут спроектированы на большой части подразделений ВС Литвы.

Планируется, что еще около 1 млн евро на проектировочные работы выделит армия Литвы.
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, вооружение, Финансы, армия
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 сентября, 17:30

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