Германия выделит до полумиллиона евро на проектирование новых складов для оружия 🔊 Воспроизвести



Германия выделит Литве до 500 тыс. евро на проектирование новых складов для оружия и амуниции Вооруженных сил (ВС) Литвы.



Вице-министр обороны Эймутис Мисюнас и посол Германии в Литве Маттиас Зонн подписали соответствующий договор, сообщило в понедельник Министерство обороны.



Эти средства выделяются Литве безвозмездно в рамках программы правительства Германии "Обеспечение и укрепление безопасности, обороны и стабильности стран-партнеров".



"Общая инвестиция в мощности нашего общего альянса. Сегодня это небольшая часть проектирования, которую составляет порядка 100 млн евро для оборонной инфраструктуры в Литве", - сказал посол Германии.



Новые склады будут спроектированы на большой части подразделений ВС Литвы.



Планируется, что еще около 1 млн евро на проектировочные работы выделит армия Литвы. Германия выделит Литве до 500 тыс. евро на проектирование новых складов для оружия и амуниции Вооруженных сил (ВС) Литвы.Вице-министр обороны Эймутис Мисюнас и посол Германии в Литве Маттиас Зонн подписали соответствующий договор, сообщило в понедельник Министерство обороны.Эти средства выделяются Литве безвозмездно в рамках программы правительства Германии "Обеспечение и укрепление безопасности, обороны и стабильности стран-партнеров"."Общая инвестиция в мощности нашего общего альянса. Сегодня это небольшая часть проектирования, которую составляет порядка 100 млн евро для оборонной инфраструктуры в Литве", - сказал посол Германии.Новые склады будут спроектированы на большой части подразделений ВС Литвы.Планируется, что еще около 1 млн евро на проектировочные работы выделит армия Литвы. Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, вооружение, Финансы, армия География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии