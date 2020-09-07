Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



На рынках природного газа в августе отмечался рост цен, который отчасти был обусловлен улучшением настроений в секторах промышленности Китая и США, сообщает литовская компания электро- и газоснабжения Ignitis.



Рост цен также обусловлен и незапланированными работами по ремонту газовой инфраструктуры, особенно мощным урашаном в США и подготовкой к холодному периоду года.



На европейских газовых биржах нидерландский индекс цен на газ TTF на сентябрь этого года сформировался примерно 7,85 евро за мегаватт-час и был на 2,48 евро выше, чем цена на август. По сравнению с таким же периодом прошлого года сентябрьский нидерландский индекс цен на газ снизился на 30%.



"Частично такой уровень цен обусловлен как запланированными, так и незапланированными ремонтными работами газопередающих систем, и почти наполовину сократившимися объемами регазификации на терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах по сравнению с предыдущими месяцами этого лета", - говорится в сообщении. На рынках природного газа в августе отмечался рост цен, который отчасти был обусловлен улучшением настроений в секторах промышленности Китая и США, сообщает литовская компания электро- и газоснабжения Ignitis.Рост цен также обусловлен и незапланированными работами по ремонту газовой инфраструктуры, особенно мощным урашаном в США и подготовкой к холодному периоду года.На европейских газовых биржах нидерландский индекс цен на газ TTF на сентябрь этого года сформировался примерно 7,85 евро за мегаватт-час и был на 2,48 евро выше, чем цена на август. По сравнению с таким же периодом прошлого года сентябрьский нидерландский индекс цен на газ снизился на 30%."Частично такой уровень цен обусловлен как запланированными, так и незапланированными ремонтными работами газопередающих систем, и почти наполовину сократившимися объемами регазификации на терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах по сравнению с предыдущими месяцами этого лета", - говорится в сообщении. На уровень цен повлияор и сокращение транзитных потоков российского газа через Нидерланды. Последние, по оценке Ignitis, составляли 45% по сравнению со средним показателем июня и июля нынешнего года.



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Компания оптовой торговли лекарствами и лекарственными материалами Dineras в прошлом году заработала 265 тыс. евро консолидированной чистой прибыли, тогда как в 2018 году ее убытки составили 25 тыс. евро.



Консолидированная выручка группы в период для сравнения сократилась на 20,9% до 53,522 млн евро (67,701 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр финансовом отчете за 2019 год.



Выручка только головного предприятия группы в прошлом году уменьшилась на 18,3% до 53,435 млн евро (65,412 млн евро), оно заработало 908,2 тыс. евро чистой прибыли (в 2018 году – 218,6 тыс. евро убытков).



У Dineras есть дочерние предприятия в Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Хорватии. В 2020 году компания заявила, что намерена расширить деятельность за пределы Евросоюза.



Акции Dineras принадлежат четырем физическим лицам - трем гражданам Литвы и одному гражданину Франции.



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Экспериментальную плавучую электростанцию мощностью 60 киловатт в верхнем бассейне Круонисской гидроаккумулирующей элекростанции (КГЭС) за 290,3 тыс. евро оборудует компания Ignitis.



Этот поставщик электроэнергии и газа, как и контролирующая КГЭС компания Ignitis gamyba, принадлежит государственному энергохолдингу Ignitis grupe.



"Победившее на конкурсе предприятие (Ignitis – BNS) во время организации закупки указало, что работы по оборудованию плавучей электростанции мощностью 60 киловатт в верхнем бассейне КГЭС проведет с привлечением трех субподрядчиков, сомневаться в их компетентности причин у нас нет", - сообщила BNS Ignitis grupe.



На Центральном портале государственных закупок указано, что договор сроком на год заключен 24 августа, субподрядчиками планируется привлечь компании Tetas, Transventa Solar и Hidrotechniniai darbai.



Как отмечает Ignitis grupe, несмотря на обязательства Ignitis завершить работы в течение года, ожидается, что солнечная электростанция будет оборудована раньше.



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В первом полугодии этого года зарегистрированные в Литве страховые компании заработали 27,5 млн евро чистой прибыли – на 16,5% больше, чем в январе-июне 2019 года, когда она составила 23,6 млн евро. По данным Банка Литвы (Цетробанка), в этом году прибыльно работали семь страховых компаний, одна понесла убытки.



В этом году прибыль компаний иных видов страхования, нежели страхования жизни, по сравнению с первым полугодием 2019 года, выросла на 16,6% до 19 млн евро, прибыль компаний страхования жизни – на 16,4% до 8,5 млн евро, говорится в обозрении Банка Литвы.



Активы страховых компаний за шесть месяцев этого года выросли на 2,3% и в конце июня составили 1,436 млрд евро, из которых 757,4 млн евро пришлось на компании иных видов страхования, нежели страхования жизни, а 678,4 млн евро – на компании страхования жизни.



В конце июня, по сравнению с началом года собственный капитал страховых компаний вырос на 8,5% до 340 млн евро.



Все страховые компании в конце июня соответствовали требованиям достаточности капитала.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей упала на 2% и в первую неделю сентября составила 43,4 евро за мегаватт-час.



В период 31 августа- 7 сентября электроэнергия в ценовой зоне Литвы энергобиржи Nord Pool была дешевле, чем в Латвии – там за неделю она снизилась на 3% до 43,6 евро. Цена на электроэнергию в Эстонии была самой низкой в странах Балтии – она снизилась 4% до 42,9 евро за мегаватт-час.



"Хотя больше всего электроэнергии на прошлой неделе произвели тепловые станции, цену на электроэнергию снижало стабильно растущее с начала недели производство электроэнергии на ветряных установках", – отметил в пресс-релизе глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



В Литве потребление электроэнергии за неделю сократилось на 2% до 220 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в стране также снизилось на 5% и обеспечило 51% энергопотребления Литвы. В целом в Литве было произведено 112 гигаватт-часов электроэнергии.



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За восемь месяцев этого года консолидированная выручка находящегося в госуправлении оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta составила 52 млн евро - на 24,5% меньше, чем за такой же период прошлого года (68,9 млн евро).



Только августовская выручка составила 6,2 млн евро – на 29,5% меньше, чем за тот же период прошлого года (8,8 млн евро), сообщила компания результаты до аудита через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



"Основным фактором, который повлиял на общий показатель результатов, были более низкие доходы Клайпедского терминала СПГ, которые были обусловлены принятыми в 2019 году компанией решениями по оптимизации затрат на инфраструктуру, путем соответственного сокращения составляющей безопасности в плате за газ для литовских потребителей с 2020 года", – говорится в сообщении.



Выручка терминалов компании за 8 месяцев составила 21,1 млн евро – на 1,9% меньше, чем за тот же период прошлого года (21,5 млн евро). Выручка терминала СПГ в январе-августе достигла 29,1 млн евро – на 38,5% меньше, чем за тот же период 2019 года (47,3 млн евро).



Государству принадлежит 72,34% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe. Акции Klaipėdos nafta котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии