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Похищение М. Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена – Л. Линкявичюс
Похищение представителя белорусской оппозиции Марии Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять (лидеров - ред.) по одному. Похищение М. Колесниковой в Старгороде Минска - позор", - написал Л. Линкявичюс в своем твиттере.
"В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - отметил министр ИД.
Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета М. Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли.
Одна очевидица сказала tut.by, что примерно в 10 час. 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.
Новостное агентство "Интерфакс" цитирует члена Координационного совета Максима Знака, который сказал, что с М. Колесниковой и еще несколькими другими членами совета в понедельник утром не было связи, также неизвестно, где они находятся.
Категории: политика, общество, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
antoshka
7 сентября, 13:33
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А кто сказал Линкявичюсу, что ее похитили спецслужбы или другие опричники Батьки?
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