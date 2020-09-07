Похищение М. Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена – Л. Линкявичюс 🔊 Воспроизвести



Похищение представителя белорусской оппозиции Марии Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять (лидеров - ред.) по одному. Похищение М. Колесниковой в Старгороде Минска - позор", - написал Л. Линкявичюс в своем твиттере.



"В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - отметил министр ИД.



Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета М. Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли.



Одна очевидица сказала tut.by, что примерно в 10 час. 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.



Новостное агентство "Интерфакс" цитирует члена Координационного совета Максима Знака, который сказал, что с М. Колесниковой и еще несколькими другими членами совета в понедельник утром не было связи, также неизвестно, где они находятся. Похищение представителя белорусской оппозиции Марии Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять (лидеров - ред.) по одному. Похищение М. Колесниковой в Старгороде Минска - позор", - написал Л. Линкявичюс в своем твиттере."В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - отметил министр ИД.Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета М. Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли.Одна очевидица сказала tut.by, что примерно в 10 час. 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.Новостное агентство "Интерфакс" цитирует члена Координационного совета Максима Знака, который сказал, что с М. Колесниковой и еще несколькими другими членами совета в понедельник утром не было связи, также неизвестно, где они находятся. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: выборы, евросоюз, похищение, Лукашенко, убежище, протесты, активисты, Колесникова География: Литва — статья прочитана 240 раз Комментарии