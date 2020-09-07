В центре Минска похищена Мария Колесникова 🔊 Воспроизвести Мария Колесникова



Неизвестные посадили члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, сообщает



В центре Минска в понедельник, 7 сентября, похищена член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова. Как сообщает новостной портал tut.by со ссылкой на слова очевидца, около 10 утра возле Национального художественного музея неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.



"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала… Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - цитирует tut.by слова девушки, ставшей свидетельницей происшествия. Неизвестные посадили члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, сообщает DW В центре Минска в понедельник, 7 сентября, похищена член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова. Как сообщает новостной портал tut.by со ссылкой на слова очевидца, около 10 утра возле Национального художественного музея неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении."Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала… Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - цитирует tut.by слова девушки, ставшей свидетельницей происшествия. Телефон Колесниковой пока доступен, но она не отвечает, указывается далее. Пресс-служба Координационного совета также не отвечает на звонки, сообщил корреспондент DW.



Создание Координационного совета



О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.



19 августа в Минске состоялось его первое заседание, на котором была принята резолюция с основными требованиями к властям : прекращение насилия и политического преследования, проведение расследование произошедшего, освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим, признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов.



В документе указывается также, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе на основании конституции. "Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в резолюции. 20 августа СК Беларуси принял к производству уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой в связи с созданием Координационного совета. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Белоруссия — статья прочитана 118 раз Комментарии