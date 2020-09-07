МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном 🔊 Воспроизвести Здание МИД Польши © Grand Warszawski/Shutterstock/FOTODOM



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разведка перехватила разговор, из которого следует, что утверждение об отравлении Алексея Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации



Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в понедельник в ответ на запрос корреспондента Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в понедельник в ответ на запрос корреспондента ТАСС "Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", - указано в сообщении.



"Мы принимаем заявление канцлера Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых "Новичков", - отметил МИД Польши, выразив большую обеспокоенность в связи с этой информацией.



"Как и правительство Германии, мы осуждаем этот постыдный поступок. Мы считаем, что виновные в покушении на убийство Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности", - констатировало ведомство.



Утверждения о фальсификации



В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Алексея Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В тот же день, как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, материалы белорусской разведки были переданы ФСБ РФ. По словам Пескова, в настоящее время "они анализируются спецслужбами". Кабмин ФРГ назвал заявление Лукашенко не соответствующим действительности. В пятницу вечером запись разговора об инциденте с Навальным опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный География: Польша — статья прочитана 100 раз Комментарии