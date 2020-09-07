О коронавирусе в Литве сегодня, 7 сентября 🔊 Воспроизвести



По последним данным, от заболевания вылечились 1955 человек, в настоящее время болеют 1046 пациентов. В Литве за сутки выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает



Всего в республике подтвердились 3100 случаев COVID-19. Излечились от коронавируса 1955 человек, умерли 86. При этом в настоящее время болеют 1046 пациентов, а в изоляции находятся 6291 человек.



С 1 июня в Литве было зафиксировано 207 ввозных случаев заболевания.



Лаборатории за сутки проверили 1145 проб, а с начала исследований – 666930.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысячи человек скончались. По последним данным, от заболевания вылечились 1955 человек, в настоящее время болеют 1046 пациентов. В Литве за сутки выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство здравоохранения.Всего в республике подтвердились 3100 случаев COVID-19. Излечились от коронавируса 1955 человек, умерли 86. При этом в настоящее время болеют 1046 пациентов, а в изоляции находятся 6291 человек.С 1 июня в Литве было зафиксировано 207 ввозных случаев заболевания.Лаборатории за сутки проверили 1145 проб, а с начала исследований – 666930.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысячи человек скончались.



По приезде в Литву из Норвеги, Венгрии и Канады вводится обязательная двухнедельная самоизоляция.



В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних две недель превышала 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей.



В пятницу в список пораженных стран была включена и Эстония, однако впоследствии министр здравоохранения Аурелиюс Верига сообщил, что это была техническая ошибка, так что изолироваться после поездок в страны Балтии их гражданам не нужно будет еще по меньшей мере неделю.



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Доктор медицинских наук раскритиковал организации реагирования на короновирус в республике и призвал срочно ввести паспорта COVID, передает



"К сожалению, приходится признавать, что тестирование в Литве - самое слабое звено, поскольку не было и нет надлежащего методического руководства, до сих пор нет основанного на тестировании сигнального мониторинга , который остановил бы распространение в обществе вируса, вызывающего болезнь COVID-19 (особенно на ранних этапах ввоза вируса в страну!) и сократил чисто стратегий, ориентированных только на страхование", - написал врач.



Чаплинскас напомнил, что на прошлой неделе Европейская комиссия говорила об облегчении передвижения людей между странами и важности тестирования в этом отношении. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность координации мер профилактики и максимально широкого тестирования в Евросоюзе.



Доктор медицинских наук, комментируя это, отметил, что, по его мнению, нужно срочно ввести паспорта COVID-19, поскольку многие люди уже проводили исследование в других странах и точно знают, что у них нет заболевания, однако приезжая в Литву, им все равно приходится проводить 14 дней в изоляции.



"Это связано с тем, что всего несколько специалистов по инфекционным заболеваниям в Литве с практическим опытом определения распространенности инфекционных заболеваний с применением сероэпидемиологических исследований в целевых группах не участвуют во всем процессе борьбы с пандемией коронавируса в Литве, потому что: один уже на пенсии, еще несколько - не нравятся власти...", - написал врач.



Чаплинскас также отметил, что если говорить о сравнении объемов тестирования между странами, сначала нужно сравнить не то, где количество проведенных тестов больше, а кто и какие группы населения были протестированы.



"Запретив почти все, замедлив экономику, ограничив общественную жизнь (здесь не нужно много науки), мы добились лишь краткосрочных результатов в борьбе с инфекцией", - написал доктор.



По мнению Чаплинскаса, текущий рост заболеваемости в Литве неизбежен и в значительной степени из-за неконтролируемого закрепления инфекции в обществе, неизвестных сетей ее распространения. По словам врача, в такой ситуации "аморально обвинять людей в расслаблении".



"Виноваты пробелы в организации реагирования, советские знания и инструменты борьбы с инфекциями, зацикленность на цифрах, не осознавая, что суть уже не в цифрах", - отметил он.



В Литве, по последним данным, за все время пандемии зафиксировано более 3080 случаев COVID-19. За все время выздоровели свыше 1950 человек, 86 пациентов умерли.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 27 миллионов случаев заражения, свыше 881 тысячи человек скончались. * * *По приезде в Литву из Норвеги, Венгрии и Канады вводится обязательная двухнедельная самоизоляция.В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних две недель превышала 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей.В пятницу в список пораженных стран была включена и Эстония, однако впоследствии министр здравоохранения Аурелиюс Верига сообщил, что это была техническая ошибка, так что изолироваться после поездок в страны Балтии их гражданам не нужно будет еще по меньшей мере неделю.* * *Доктор медицинских наук раскритиковал организации реагирования на короновирус в республике и призвал срочно ввести паспорта COVID, передает Sputnik Литва . Глава литовского Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), доктор медицинских наук Саулюс Чаплинскас назвал самое слабое звено в борьбе с распространением COVID-19 в Литве. Об этом он написал в Facebook."К сожалению, приходится признавать, что тестирование в Литве - самое слабое звено, поскольку не было и нет надлежащего методического руководства, до сих пор нет основанного на тестировании сигнального мониторинга , который остановил бы распространение в обществе вируса, вызывающего болезнь COVID-19 (особенно на ранних этапах ввоза вируса в страну!) и сократил чисто стратегий, ориентированных только на страхование", - написал врач.Чаплинскас напомнил, что на прошлой неделе Европейская комиссия говорила об облегчении передвижения людей между странами и важности тестирования в этом отношении. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность координации мер профилактики и максимально широкого тестирования в Евросоюзе.Доктор медицинских наук, комментируя это, отметил, что, по его мнению, нужно срочно ввести паспорта COVID-19, поскольку многие люди уже проводили исследование в других странах и точно знают, что у них нет заболевания, однако приезжая в Литву, им все равно приходится проводить 14 дней в изоляции."Это связано с тем, что всего несколько специалистов по инфекционным заболеваниям в Литве с практическим опытом определения распространенности инфекционных заболеваний с применением сероэпидемиологических исследований в целевых группах не участвуют во всем процессе борьбы с пандемией коронавируса в Литве, потому что: один уже на пенсии, еще несколько - не нравятся власти...", - написал врач.Чаплинскас также отметил, что если говорить о сравнении объемов тестирования между странами, сначала нужно сравнить не то, где количество проведенных тестов больше, а кто и какие группы населения были протестированы."Запретив почти все, замедлив экономику, ограничив общественную жизнь (здесь не нужно много науки), мы добились лишь краткосрочных результатов в борьбе с инфекцией", - написал доктор.По мнению Чаплинскаса, текущий рост заболеваемости в Литве неизбежен и в значительной степени из-за неконтролируемого закрепления инфекции в обществе, неизвестных сетей ее распространения. По словам врача, в такой ситуации "аморально обвинять людей в расслаблении"."Виноваты пробелы в организации реагирования, советские знания и инструменты борьбы с инфекциями, зацикленность на цифрах, не осознавая, что суть уже не в цифрах", - отметил он.В Литве, по последним данным, за все время пандемии зафиксировано более 3080 случаев COVID-19. За все время выздоровели свыше 1950 человек, 86 пациентов умерли.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 27 миллионов случаев заражения, свыше 881 тысячи человек скончались. инф."Обзор" BNS.LT lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 67 раз Комментарии