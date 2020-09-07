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Европейское космическое агентство предлагает Литве временно продлить сотрудничество
Европейское космическое агентство (ЕКА) предлагает Литве на год продлить План сотрудничающего европейского государства до выработки нового договора о сотрудничестве, рассчитанного на пять лет.
В полученном Министерством экономики и инноваций письме генерального директора ЕКА говорится, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса затянулась подготовка нового договора об ассоциированном членстве. Так что если Литва не продлит срок действия этого плана до конца сентября, сотрудничество страны в ЕКА прекратится.
Принять ли это предложение, правительство Литвы решит на этой неделе.
Сотрудничество Литвы с ЕКА продолжаеися с 2010 года, тогда было подписано первое соглашение о сотрудничестве, а в 2015 году вступил в силу План сотрудничающего европейского государства, срок действия которого истекает 28 сентября этого года.
Министерство указывает, что за эти пять лет Литва участвовала в пяти конкурсах агентства, 34 проектам было выделено в общей сложности более 5,5 млн евро.
За возможность участия в деятельности ЕКА Литва ежегодно платит около 1,3 млн евро.
Категории: экономика, технологии, образование
Ключевые слова: космос, финансирование, исследование, членство, ЕКА
География: Литва
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