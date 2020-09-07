П. Латушко: белорусы ожидают сигнала из ЕС о будущих отношениях - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко



Белорусское общество ожидает более четкого сигнала от Европейского союза (ЕС) о будущих отношениях после ухода режима Александра Лукашенко, однако они не должны строиться в условиях испорченных связей с Россией, говорит один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.



По его словам, для белорусов, протестующих против режима, было бы важно услышать, могут ли они рассчитывать на договор о свободной торговле с Европой и финансовую помощь Брюсселя.



Посетивший Литву член Координационного совета в интервью BNS сказал, что Запад мог бы помочь в расследовании преступлений режима против людей и должен разорвать связи с нынешней властью, когда закончится нынешний срок полномочий А. Лукашенко. Белорусское общество ожидает более четкого сигнала от Европейского союза (ЕС) о будущих отношениях после ухода режима Александра Лукашенко, однако они не должны строиться в условиях испорченных связей с Россией, говорит один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.По его словам, для белорусов, протестующих против режима, было бы важно услышать, могут ли они рассчитывать на договор о свободной торговле с Европой и финансовую помощь Брюсселя.Посетивший Литву член Координационного совета в интервью BNS сказал, что Запад мог бы помочь в расследовании преступлений режима против людей и должен разорвать связи с нынешней властью, когда закончится нынешний срок полномочий А. Лукашенко. "Белорусское общество ждет очень конкретных сигналов или информации, что может предложить ЕС в случае, если в Беларуси начнутся демократические процессы, например, может ли это быть договор о свободной торговле, или помощь финансовых учреждений ЕС, или же специальная финансовая помощь проведению демократических реформ в белорусской экономике", - сказал П. Латушко BNS.



"Но я опять же хочу подчеркнуть, что это не направлено против России (...). Мы не хотим, чтобы дружба с ЕС была направлена против России или чтобы дружба с Россией была направлена против ЕС. Мы стремимся к нормальному равновесию", - сказал он.



Бывший министр культуры Беларуси сказал, что не хочет становиться политическим эмигрантом и хотел бы вернуться в Беларусь, однако сейчас есть риск его задержания по возвращении.



"Не хочу становиться политическим эмигрнатом или политическим беженцем. Хочу быть в Беларкси. Я выражаю свою позицию как гражданин Беларуси, я не преступил законы или Конституцию. Однако возбуждено два дела против меня и против Координационного совета, так что меня могут задержать сразу по возвращении в Беларусь. Мы с партнерами делаем все, чтобы найти решение в этой ситуации", - сказал он.



П. Латушко в 2009-2012 годах был министром культуры Беларуси, потом работал послом во Франции, в прошлом году вернулся в Минск и был назначен главой Национального академического театра имени Я. Купалы.



С этой должности он был уволен в середине августа, так как поддержал позицию коллектива театра по поводу сфальсифицированных результатов выборов.



В Беларуси уже месяц не стихают протесты после выборов президента 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Белоруссия — статья прочитана 88 раз Комментарии