П. Латушко: белорусы ожидают сигнала из ЕС о будущих отношениях - ИНТЕРВЬЮ BNS

Белорусское общество ожидает более четкого сигнала от Европейского союза (ЕС) о будущих отношениях после ухода режима Александра Лукашенко, однако они не должны строиться в условиях испорченных связей с Россией, говорит один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.
По его словам, для белорусов, протестующих против режима, было бы важно услышать, могут ли они рассчитывать на договор о свободной торговле с Европой и финансовую помощь Брюсселя.
Посетивший Литву член Координационного совета в интервью BNS сказал, что Запад мог бы помочь в расследовании преступлений режима против людей и должен разорвать связи с нынешней властью, когда закончится нынешний срок полномочий А. Лукашенко.
"Белорусское общество ждет очень конкретных сигналов или информации, что может предложить ЕС в случае, если в Беларуси начнутся демократические процессы, например, может ли это быть договор о свободной торговле, или помощь финансовых учреждений ЕС, или же специальная финансовая помощь проведению демократических реформ в белорусской экономике", - сказал П. Латушко BNS.
"Но я опять же хочу подчеркнуть, что это не направлено против России (...). Мы не хотим, чтобы дружба с ЕС была направлена против России или чтобы дружба с Россией была направлена против ЕС. Мы стремимся к нормальному равновесию", - сказал он.
Бывший министр культуры Беларуси сказал, что не хочет становиться политическим эмигрантом и хотел бы вернуться в Беларусь, однако сейчас есть риск его задержания по возвращении.
"Не хочу становиться политическим эмигрнатом или политическим беженцем. Хочу быть в Беларкси. Я выражаю свою позицию как гражданин Беларуси, я не преступил законы или Конституцию. Однако возбуждено два дела против меня и против Координационного совета, так что меня могут задержать сразу по возвращении в Беларусь. Мы с партнерами делаем все, чтобы найти решение в этой ситуации", - сказал он.
П. Латушко в 2009-2012 годах был министром культуры Беларуси, потом работал послом во Франции, в прошлом году вернулся в Минск и был назначен главой Национального академического театра имени Я. Купалы.
С этой должности он был уволен в середине августа, так как поддержал позицию коллектива театра по поводу сфальсифицированных результатов выборов.
В Беларуси уже месяц не стихают протесты после выборов президента 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.
"Но я опять же хочу подчеркнуть, что это не направлено против России (...). Мы не хотим, чтобы дружба с ЕС была направлена против России или чтобы дружба с Россией была направлена против ЕС. Мы стремимся к нормальному равновесию", - сказал он.
Бывший министр культуры Беларуси сказал, что не хочет становиться политическим эмигрантом и хотел бы вернуться в Беларусь, однако сейчас есть риск его задержания по возвращении.
"Не хочу становиться политическим эмигрнатом или политическим беженцем. Хочу быть в Беларкси. Я выражаю свою позицию как гражданин Беларуси, я не преступил законы или Конституцию. Однако возбуждено два дела против меня и против Координационного совета, так что меня могут задержать сразу по возвращении в Беларусь. Мы с партнерами делаем все, чтобы найти решение в этой ситуации", - сказал он.
П. Латушко в 2009-2012 годах был министром культуры Беларуси, потом работал послом во Франции, в прошлом году вернулся в Минск и был назначен главой Национального академического театра имени Я. Купалы.
С этой должности он был уволен в середине августа, так как поддержал позицию коллектива театра по поводу сфальсифицированных результатов выборов.
В Беларуси уже месяц не стихают протесты после выборов президента 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.