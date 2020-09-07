Загрузка...
Заявка Каунаса в ЮНЕСКО – на финишной прямой, решение ожидается в 2022 году
Каунас заканчивает подготовку номинационного дела на включение модернистской архитектуры межвоенного времени в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а окончательное решение по нему ожидается в 2022 году.
"Мы находимся на финишной прямой. Подготовка заявки (номинационного дела) заканчивается", - сказал BNS заведующий Отделом культурного наследия Каунасского самоуправления Саулюс Римас.
Черновой вариант заявки должен быть представлен в Центр Всемирного наследия до 31 сентября, потом центр представит свои замечания, а окончательна дата подачи заявки - 1 февраля 2021 года.
По словам П. Римаса, можно считать, что история Каунаса репрезентирует страны Восточной и Центральной Европы, которые в межвоенное время, после развала империи, стали создавать современные государства.
В 2017 году межвоенная архитектура Каунаса была включена в Предварительный список наследия ЮНЕСКО.
Каунасский модернизм сформировался в 30-е годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы - во время оккупации Польшей Вильнюсского края.
В городе несколько десятков эксклюзивных образцов модернистской архитектуры.
В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической "дуги Струве".
Загрузка...
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|