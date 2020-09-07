Загрузка... Заявка Каунаса в ЮНЕСКО – на финишной прямой, решение ожидается в 2022 году 🔊 Воспроизвести



Каунас заканчивает подготовку номинационного дела на включение модернистской архитектуры межвоенного времени в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а окончательное решение по нему ожидается в 2022 году.



"Мы находимся на финишной прямой. Подготовка заявки (номинационного дела) заканчивается", - сказал BNS заведующий Отделом культурного наследия Каунасского самоуправления Саулюс Римас.



Черновой вариант заявки должен быть представлен в Центр Всемирного наследия до 31 сентября, потом центр представит свои замечания, а окончательна дата подачи заявки - 1 февраля 2021 года.



По словам П. Римаса, можно считать, что история Каунаса репрезентирует страны Восточной и Центральной Европы, которые в межвоенное время, после развала империи, стали создавать современные государства.



В 2017 году межвоенная архитектура Каунаса была включена в Предварительный список наследия ЮНЕСКО.



Каунасский модернизм сформировался в 30-е годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы - во время оккупации Польшей Вильнюсского края.



В городе несколько десятков эксклюзивных образцов модернистской архитектуры.



В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической "дуги Струве". Каунас заканчивает подготовку номинационного дела на включение модернистской архитектуры межвоенного времени в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а окончательное решение по нему ожидается в 2022 году."Мы находимся на финишной прямой. Подготовка заявки (номинационного дела) заканчивается", - сказал BNS заведующий Отделом культурного наследия Каунасского самоуправления Саулюс Римас.Черновой вариант заявки должен быть представлен в Центр Всемирного наследия до 31 сентября, потом центр представит свои замечания, а окончательна дата подачи заявки - 1 февраля 2021 года.По словам П. Римаса, можно считать, что история Каунаса репрезентирует страны Восточной и Центральной Европы, которые в межвоенное время, после развала империи, стали создавать современные государства.В 2017 году межвоенная архитектура Каунаса была включена в Предварительный список наследия ЮНЕСКО.Каунасский модернизм сформировался в 30-е годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы - во время оккупации Польшей Вильнюсского края.В городе несколько десятков эксклюзивных образцов модернистской архитектуры.В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической "дуги Струве". Загрузка... BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: ЮНЕСКО, памятники, заявка География: Литва, Каунас — статья прочитана 140 раз Комментарии