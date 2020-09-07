Совет Европы озаботился открытостью Генпрокуратуры Украины 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"



овет Европы готов направить €1 млн на то, чтобы улучшить взаимодействие Государственной прокуратуры Украины с общественностью, а также повысить прозрачность работы ведомства. Как следует из объявленного тендера, на который ссылается RT, на услуги консультантов по этому контракту предполагается потратить до €55 тыс.



Всего планируется нанять до 40 специалистов. Исполнителям предстоит разработать для украинской прокуратуры внутреннюю и внешнюю коммуникационные стратегии, провести тренинги и семинары о методах взаимодействия со СМИ. Сотрудников ГПУ также обучат подготовке статей и пресс-релизов, сообщает



По данным Совета Европы, цель проекта — обеспечить эффективное функционирование системы юстиции в республике в соответствии с европейскими стандартами. При этом особый упор делается на «практическое осуществление реформ в сфере уголовного правосудия». Также проект должен способствовать установлению доверительных отношений внутри ведомства. овет Европы готов направить €1 млн на то, чтобы улучшить взаимодействие Государственной прокуратуры Украины с общественностью, а также повысить прозрачность работы ведомства. Как следует из объявленного тендера, на который ссылается RT, на услуги консультантов по этому контракту предполагается потратить до €55 тыс.Всего планируется нанять до 40 специалистов. Исполнителям предстоит разработать для украинской прокуратуры внутреннюю и внешнюю коммуникационные стратегии, провести тренинги и семинары о методах взаимодействия со СМИ. Сотрудников ГПУ также обучат подготовке статей и пресс-релизов, сообщает ИА REGNUM. По данным Совета Европы, цель проекта — обеспечить эффективное функционирование системы юстиции в республике в соответствии с европейскими стандартами. При этом особый упор делается на «практическое осуществление реформ в сфере уголовного правосудия». Также проект должен способствовать установлению доверительных отношений внутри ведомства. Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Совет Европы объявил тендер на создание онлайн-платформы, которая поможет «расширить знания» граждан Украины о выборах в стране и повысит прозрачность электоральных процедур. Цель проекта, который планируется реализовать совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины, — повышение политической и правовой культуры украинских избирателей. На разработку нового инструмента инициаторы проекта готовы выделить до €150 тысяч. Запустить ресурс планировалось в сентябре 2020 года, перед местными выборами на Украине. ИА “Regnum” Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, Генпрокуратура — статья прочитана 134 раза Комментарии