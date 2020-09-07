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Совет Европы озаботился открытостью Генпрокуратуры Украины

Фото из архива "Обзора"


овет Европы готов направить €1 млн на то, чтобы улучшить взаимодействие Государственной прокуратуры Украины с общественностью, а также повысить прозрачность работы ведомства. Как следует из объявленного тендера, на который ссылается RT, на услуги консультантов по этому контракту предполагается потратить до €55 тыс.

Всего планируется нанять до 40 специалистов. Исполнителям предстоит разработать для украинской прокуратуры внутреннюю и внешнюю коммуникационные стратегии, провести тренинги и семинары о методах взаимодействия со СМИ. Сотрудников ГПУ также обучат подготовке статей и пресс-релизов, сообщает ИА REGNUM.

По данным Совета Европы, цель проекта — обеспечить эффективное функционирование системы юстиции в республике в соответствии с европейскими стандартами. При этом особый упор делается на «практическое осуществление реформ в сфере уголовного правосудия». Также проект должен способствовать установлению доверительных отношений внутри ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Совет Европы объявил тендер на создание онлайн-платформы, которая поможет «расширить знания» граждан Украины о выборах в стране и повысит прозрачность электоральных процедур. Цель проекта, который планируется реализовать совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины, — повышение политической и правовой культуры украинских избирателей. На разработку нового инструмента инициаторы проекта готовы выделить до €150 тысяч. Запустить ресурс планировалось в сентябре 2020 года, перед местными выборами на Украине.
ИА “Regnum”
Категории: в Европе
Ключевые слова: Украина, Генпрокуратура
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добавлена сегодня, 7 сентября, 09:40

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