Нетеатральный театр Лукаша Тварковски 🔊 Воспроизвести



Новый сезон Литовского Национального Театра открывается премьерой известного в Литве польского режиссера Лукаша Тварковски. 3,4 и 5-ого сентября в помещении "Кинокластера" прошли премьерные показы иммерсивного спектакля "Республика", позволяющего посмотреть на саму концепцию театра совершенно по-другому и по-настоящему почувствовать себя не просто частью сюжета или действия, но членом сообщества, полноценной футуристической коммуны.



Предыдущий спектакль Тварковского "Локис" произвел фурор у литовских зрителей, собрал 4 "Золотых креста" и организовал вокруг себя фанатов и почитателей. Несмотря на то, что немало людей покидали зал во время спектакля, смелость и самобытный язык режиссера восхитили даже тех, кто не смог досидеть в зале до конца. Может быть поэтому, "Республику" в Вильнюсе ждали с особым трепетом. Предыдущий спектакль Тварковского "Локис" произвел фурор у литовских зрителей, собрал 4 "Золотых креста" и организовал вокруг себя фанатов и почитателей. Несмотря на то, что немало людей покидали зал во время спектакля, смелость и самобытный язык режиссера восхитили даже тех, кто не смог досидеть в зале до конца. Может быть поэтому, "Республику" в Вильнюсе ждали с особым трепетом.



В спектакле задействованы все ведущие актеры различных театров Литвы: Нелли Савиченко, Айрида Гинтаутайте, Раса Самуолите, Ритис Саладжиус, Валентин Новопольский, Вайнюс Содеика, Аугусте Поцюте, Гедиминас Римейка, Ула Лягайте, Мартинас Недзинскас, Диана Анявичюте, Альгирдас Дайнявичюс, а так же несколько приглашенных иностранных актеров Jan Dravnel, Komi Togbonou.











Но это чуть ли не единственный атрибут театральной постановки. Сюжета и персонажей в привычном понимании в спектакле нет, поэтому стоит сразу ориентироваться только не внутренние ощущения. Их будет много. Придется подготовиться к серьезной эмоциональной встряске и разговору с самим собой, пытаясь ответить на вопросы, на которые , по определению, нет ответа. Вопросы так сильно вас встревожат, что, по воображаемому лабиринту, вы будете ходить еще несколько дней, неделю, может даже дольше. Почему? Они настоящие, непридуманные, естественные, самые важные.



Какую жизнь вы бы жили, если бы не надо было думать о деньгах? Пошли бы на свою работу? Выбрали бы ее?



Если бы не было никаких правил и осуждения, выбрали бы вы свою семью? Кого бы любили?



Где бы проложили свои личные границы, что согласились терпеть?











Спектакль напоминает тяжелые фильмы 90-ых и затяжную ностальгию всего настоящего в них. Несмотря на то, что в фильмах и спектаклях теперь встречаются и гомосексуалисты, и афроамериканцы, и люди с ограниченными возможностями; мы привыкли к красивым образам, лихо закрученным сюжетным линиям и слишком понятным выводам. Формы становятся короче, а краски ярче - лишь бы удержать наше постоянно, норовящее "убежать", внимание.



Тварковски отказывается преподносить вам все на понятной, вычищенной канве. Он показывает вам кухню и баню, где люди говорят именно то, что думают. Он переносит вас в летнее поле, где голые женщины обливаются молоком и убегают в закат. Режиссер подталкивает зрителя к тому, чтобы тот вместе с ним вспомнил зачем мы все- таки живем в обществе, даже раздражая друг друга, согласились терпеть?



В фильме "Коммуна" (2016, датский драматический фильм) Томас Витенберг спрашивает: "Вы выработали правила общежития? Правил нет, но они вырабатываются." Лукаш Тварковски тоже хочет, чтобы бы вы подумали, какими были бы правила вашей жизни, если бы вам позволили придумать их самим, заново.



Фото с пресс-конференции спектакля «Республика» Робертаса Скальскаса, специально для «Обзора»







Если "Локис" 3 года назад акцентировал "картинку", образ, то "Республика", пользуясь, казалось бы теми же, медийными инструментами, говорит о более серьезных и глубоких проблемах общества. В своей новой постановке режиссер полностью отказывается от сцены, границ между актерами и публикой. В целом, в "Республике" границ нет совсем. Каждый человек может воспринять ангар, в котором проходит спектакль по-своему. На территории ангара можно все: пить, сидеть, стоять, разговаривать, передвигаться по ангару, трогать актеров, париться в бане и многое другое. Атмосфера вполне сойдет за фестиваль под открытым небом, музей современного искусства, ночной клуб, сон или галлюцинации. Главное, что подарят вам эти 6 часов непредсказуемого действия, это - ощущение свободы. Свободы, о которой за последние полгода нам всем пришлось забыть. Этому ощущению не помешают ни маски, в которых необходимо находиться; ни голос разума, несмело напоминающий, что все это театр. Но театр ли это?В спектакле задействованы все ведущие актеры различных театров Литвы: Нелли Савиченко, Айрида Гинтаутайте, Раса Самуолите, Ритис Саладжиус, Валентин Новопольский, Вайнюс Содеика, Аугусте Поцюте, Гедиминас Римейка, Ула Лягайте, Мартинас Недзинскас, Диана Анявичюте, Альгирдас Дайнявичюс, а так же несколько приглашенных иностранных актеров Jan Dravnel, Komi Togbonou.Но это чуть ли не единственный атрибут театральной постановки. Сюжета и персонажей в привычном понимании в спектакле нет, поэтому стоит сразу ориентироваться только не внутренние ощущения. Их будет много. Придется подготовиться к серьезной эмоциональной встряске и разговору с самим собой, пытаясь ответить на вопросы, на которые , по определению, нет ответа. Вопросы так сильно вас встревожат, что, по воображаемому лабиринту, вы будете ходить еще несколько дней, неделю, может даже дольше. Почему? Они настоящие, непридуманные, естественные, самые важные.Какую жизнь вы бы жили, если бы не надо было думать о деньгах? Пошли бы на свою работу? Выбрали бы ее?Если бы не было никаких правил и осуждения, выбрали бы вы свою семью? Кого бы любили?Где бы проложили свои личные границы, что согласились терпеть?Спектакль напоминает тяжелые фильмы 90-ых и затяжную ностальгию всего настоящего в них. Несмотря на то, что в фильмах и спектаклях теперь встречаются и гомосексуалисты, и афроамериканцы, и люди с ограниченными возможностями; мы привыкли к красивым образам, лихо закрученным сюжетным линиям и слишком понятным выводам. Формы становятся короче, а краски ярче - лишь бы удержать наше постоянно, норовящее "убежать", внимание.Тварковски отказывается преподносить вам все на понятной, вычищенной канве. Он показывает вам кухню и баню, где люди говорят именно то, что думают. Он переносит вас в летнее поле, где голые женщины обливаются молоком и убегают в закат. Режиссер подталкивает зрителя к тому, чтобы тот вместе с ним вспомнил зачем мы все- таки живем в обществе, даже раздражая друг друга, согласились терпеть?В фильме "Коммуна" (2016, датский драматический фильм) Томас Витенберг спрашивает: "Вы выработали правила общежития? Правил нет, но они вырабатываются." Лукаш Тварковски тоже хочет, чтобы бы вы подумали, какими были бы правила вашей жизни, если бы вам позволили придумать их самим, заново. Алиса МИЛЛЕР , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: спектакль, «Республика» — статья прочитана 128 раз Комментарии