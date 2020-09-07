Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci



Президент США Дональд Трамп обвинил вдову основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл в том, что она растрачивает унаследованные ей от супруга финансы на фейковые новости. Об этом глава Штатов написал в Twitter, сообщает



— Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. — Прим. Лайфа) и который извергает фейковые новости и ненависть, — подчеркнул Трамп.



Он также призвал пользователей Сети "писать, звонить и показать свои чувства" вдове Джобса.



Напомним, ранее журнал Atlantic, ссылаясь на источники, сообщил, что Дональд Трамп в ноябре 2018 года в ходе поездки в Париж в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, потому что оно якобы "заполнено неудачниками". Американский лидер опроверг эту информацию, назвав её фейком. Издание отчасти принадлежит организации Emerson Collective, основанной и возглавляемой вдовой основателя Apple. Президент США Дональд Трамп обвинил вдову основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл в том, что она растрачивает унаследованные ей от супруга финансы на фейковые новости. Об этом глава Штатов написал в Twitter, сообщает ЛАЙФ — Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. — Прим. Лайфа) и который извергает фейковые новости и ненависть, — подчеркнул Трамп.Он также призвал пользователей Сети "писать, звонить и показать свои чувства" вдове Джобса.Напомним, ранее журнал Atlantic, ссылаясь на источники, сообщил, что Дональд Трамп в ноябре 2018 года в ходе поездки в Париж в честь столетия Компьенского перемирия не захотел ехать на американское военное кладбище, потому что оно якобы "заполнено неудачниками". Американский лидер опроверг эту информацию, назвав её фейком. Издание отчасти принадлежит организации Emerson Collective, основанной и возглавляемой вдовой основателя Apple. life.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: вдова, Джобс, Трамп, обвинения — статья прочитана 110 раз Комментарии