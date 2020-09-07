Израиль установит дипломатические отношения с Косовом 🔊 Воспроизвести Pixabay



Израиль установит дипломатические отношения с непризнанным государством Косово, сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости, сообщает



«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов, Израиль и Косово установят дипломатические отношения», — говорится в заявлении.



Ранее в Израиле заявили о планах Сербии перенести посольство в Иерусалим.



4 сентября стало известно, что Сербия и Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.



Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подписанное с США соглашение не признаёт Косово объектом международного права. Израиль установит дипломатические отношения с непризнанным государством Косово, сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости, сообщает RT «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов, Израиль и Косово установят дипломатические отношения», — говорится в заявлении.Ранее в Израиле заявили о планах Сербии перенести посольство в Иерусалим.4 сентября стало известно, что Сербия и Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подписанное с США соглашение не признаёт Косово объектом международного права. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Израиль, Косово, дипотношения — статья прочитана 149 раз Комментарии