|
Израиль установит дипломатические отношения с Косовом
Израиль установит дипломатические отношения с непризнанным государством Косово, сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости, сообщает RT.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов, Израиль и Косово установят дипломатические отношения», — говорится в заявлении.
Ранее в Израиле заявили о планах Сербии перенести посольство в Иерусалим.
4 сентября стало известно, что Сербия и Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подписанное с США соглашение не признаёт Косово объектом международного права.
russian.rt.com
Ключевые слова: Израиль, Косово, дипотношения
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|