Цукерберг предупредил об угрозе беспорядков США после президентских выборов 🔊 Воспроизвести Глава Facebook Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / DPA / Tobias Hase



По словам создателя "Фейсбука", ведётся разработка алгоритмов для соцсетей, которые помогут "защитить демократию".



В период между днём выборов нового американского президента, которые состоятся 3 ноября, и оглашением их результатов в США могут вспыхнуть массовые беспорядки и погромы. Такое мнение высказал основатель и глава социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг в интервью порталу Axios, сообщает



— К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать всё возможное, чтобы снизить риск насилия, — заявил Цукерберг. По словам создателя "Фейсбука", ведётся разработка алгоритмов для соцсетей, которые помогут "защитить демократию".В период между днём выборов нового американского президента, которые состоятся 3 ноября, и оглашением их результатов в США могут вспыхнуть массовые беспорядки и погромы. Такое мнение высказал основатель и глава социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг в интервью порталу Axios, сообщает ЛАЙФ — К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать всё возможное, чтобы снизить риск насилия, — заявил Цукерберг. Он уточнил, что подсчёты голосов обычно занимают от нескольких дней до пары недель и что в этом нет ничего незаконного. Это надо донести до граждан США, отмечает глава соцсети. Одновременно с этим в самом "Фейсбуке" пройдут изменения. Программисты создают алгоритм, чтобы помечать посты в соцсети, которые могут "лишить результаты выборов легитимности". Также маркироваться будут и посты самих кандидатов на пост главы Белого дома, если вдруг они объявят о своей победе ещё до оглашения официальных результатов голосования.



Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.



А новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские произвели несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, аналитика, кандидаты, Трамп, Цукерберг, соцсети, Байден — статья прочитана 188 раз Комментарии