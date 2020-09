Hill: отправка военных США в Польшу неразумна — Европа должна сама научиться сдерживать Россию 🔊 Воспроизвести



Отправка американских военных в Польшу вместо Германии — очень характерный для политики США по «зомби-обороне» Европы шаг, который на самом деле является ошибочным, пишет The Hill. По мнению газеты, защитой Европы от России должны заниматься сами европейцы, притом что даже у малых государств есть возможность превратиться в «дикобразов» и сделать ставку на тотальную оборону, что сделает нападение на них невыгодным.



Тема внешней политики США оказалась явно не в чести на национальных съездах демократов и республиканцев. Как первые, так и вторые, очевидно, считают, что главным полем битвы перед президентскими выборами 2020 года станут борьба с коронавирусом и «культурная война». Когда речь всё же заходит о внешней политике, демократы и республиканцы стремятся подчеркнуть уникальный подход (или некомпетентность) администрации Дональда Трампа в этом вопросе. Однако недавние события в Европе демонстрируют: что бы ни говорили обе партии, как республиканцы, так и демократы по-прежнему являются адептами ошибочных внешнеполитических концепций прошлого, пишет The Hill. Тема внешней политики США оказалась явно не в чести на национальных съездах демократов и республиканцев. Как первые, так и вторые, очевидно, считают, что главным полем битвы перед президентскими выборами 2020 года станут борьба с коронавирусом и «культурная война». Когда речь всё же заходит о внешней политике, демократы и республиканцы стремятся подчеркнуть уникальный подход (или некомпетентность) администрации Дональда Трампа в этом вопросе. Однако недавние события в Европе демонстрируют: что бы ни говорили обе партии, как республиканцы, так и демократы по-прежнему являются адептами ошибочных внешнеполитических концепций прошлого, пишет The Hill.



Когда Трамп сообщил о сокращении американского контингента в Германии, разразилась настоящая буря. Однако, как это часто бывает с внешней политикой американского президента, значимость этого события сильно преувеличена. Дело в том, что 12 тыс. американских солдат действительно покинут Германию, но почти половина из них переберётся в другие европейские страны, включая Польшу. Подобная «игра в напёрстки» показывает, насколько лживы все разговоры о разделении бремени между различными западными державами в плане обороны.



Несмотря на то что Трамп на протяжении четырёх лет стращал Европу, в то время как последняя обещала исправиться, реалии внутри НАТО, по большому счёту, не претерпели никаких изменений. США по-прежнему оплачивают почти 70% всех расходов НАТО на оборону. Хотя Европу нельзя назвать нищей, лишь 7 из 30 членов НАТО тратят больше 2% своего ВВП на военные цели.



Так было и до Трампа. Более того, так было и до Никсона. Американские президенты умоляли европейских союзников заняться собственной защитой с самого начала холодной войны. В 1951-м генерал армии* Дуайт Эйзенхауэр выступил с недвусмысленным предупреждением: «Если через 10 лет все американские войска, дислоцированные в Европе для целей национальной обороны, не возвратятся в США, то весь этот проект можно будет считать проваленным». «Но воз и ныне там», — напоминает The Hill.



Некоторые из предполагаемых «тяжеловесов» НАТО являются самыми злостными нарушителями этого принципа. Танковый парк Великобритании скоро сократится до каких-то 148 машин, так как Лондон решил променять реальный оборонный потенциал на мнимый престиж, который ему якобы придаст пара авианосцев. Что касается Франции, то, хотя беззащитной её не назовёшь, она всё больше внимания уделяет Африке и Средиземноморью, где она нашла общие интересы с Россией. Германия могла бы в одно лицо уравновесить российский оборонный бюджет, однако на данный момент эта страна представляет собой «военное посмешище»: самолёты стоят на аэродромах, у армии нет даже простых радиостанций, а в немецком спецназе служат террористы.



Когда же речь заходит о защите Европы от предполагаемой «российской угрозы», у большинства членов НАТО, как однажды Дик Чейни отозвался о своём нежелании ехать на войну во Вьетнам, нашлись «другие приоритеты». Мигранты и Средиземное море, борьба с пандемией и экономические стимулы, а также множество других внутренних проблем будоражат умы европейцев куда больше, чем российские Т-80. К тому же им нечего беспокоиться о России: США готовы их защищать.



По крайней мере Польша — это не Прибалтика, которую защитить невозможно чисто по географическим причинам, — что, однако, не мешает НАТО пытаться её укрепить. Тем не менее наращивание американского контингента в Польше — это также не слишком мудрая затея.



«Если нам нужны силы прикрытия, то сойдёт и сотня скучающих пехотинцев: отправка туда дополнительно тысячи солдат мало что изменит в случае столкновения со всей мощью российской армии. Однако серьёзная концентрация американских войск в Польше в виде нескольких бригад грозит возникновением классической дилеммы безопасности: в таком случае Россия ответит на это усилением своих соединений на польской границе в Калининграде», — полагает издание.



Если США хотят помочь НАТО сдержать Россию, то лучшим выходом будет помощь советами и оружием. Пограничные государства НАТО, которые искренне опасаются России, должны превратиться в «дикобразов», сделав, подобно Финляндии, ставку на концепцию тотальной обороны, — что сделает их невыгодной мишенью. Дальше всех в этом отношении продвинулась Эстония, которая вернула всеобщую мужскую воинскую повинность и усилила армию ополчением.



К счастью, как отмечает The Hill, на данный момент Россия, судя по всему, вряд ли хочет войны с НАТО. У России нет ни желания, ни сил на оккупацию Украины, не говоря уже о войне с Польшей или Прибалтикой.



«Прошлой осенью президента Франции Эммануэля Макрона осудили за то, что он заявил о «смерти мозга НАТО». В то время как Франция схлестнулась со своим союзником по НАТО Турцией в Средиземном море, а Америка бездумно отправляет свои войска на восток, прозорливость Макрона становится очевидна. НАТО — это альянс на автопилоте: в лучшем случае, отвлечение внимания и сил, в худшем — потенциальная причина для будущего конфликта. Америка, борющаяся с внутренними проблемами, стремительно растущим госдолгом и реальным соперником, если не врагом в лице Китая, должна предоставить защиту Европы самим европейцам», — подытоживает газета.



* Генерал армии — высшее воинское звание США, аналогичное званию фельдмаршала или маршала в других странах (прим. ИноТВ).



Америка, борющаяся с внутренними проблемами, стремительно растущим госдолгом и реальным соперником, если не врагом в лице Китая, должна предоставить защиту Европы самим европейцам», — подытоживает газета.