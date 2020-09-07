Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Астапкович Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото



Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре, сообщает



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.



"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре, сообщает РИА Новости Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется."Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Ранее Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в "Кавказ-2020". Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.



Индийские Вооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.



Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на Юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, Азербайджан, учения, ОДКБ, отказ — статья прочитана 113 раз Комментарии