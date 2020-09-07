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Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото


Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.

"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Ранее Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в "Кавказ-2020". Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.

Индийские Вооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.

Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на Юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана.
РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, Азербайджан, учения, ОДКБ, отказ
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добавлена сегодня, 7 сентября, 11:00

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