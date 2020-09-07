Мэр Вильнюса отказался исполнить просьбу посольства Белоруссии 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs



В диппредставительстве недовольны цветами, которые литовцы оставили около здание в знак солидарности с протестующими, передает



"Получил очень уважительное письмо от белорусского посольства с просьбой убрать "беспорядок" с тротуара рядом с посольством и "проинформировать участников пикета о необходимости собрать (!) оставленные по окончании мероприятий вещи", - написал мэр города. В диппредставительстве недовольны цветами, которые литовцы оставили около здание в знак солидарности с протестующими, передает Sputnik Литва . Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс получил от белорусского посольства в столице письмо с просьбой убрать "беспорядок" возле здания. Об этом градоначальник написал в Facebook."Получил очень уважительное письмо от белорусского посольства с просьбой убрать "беспорядок" с тротуара рядом с посольством и "проинформировать участников пикета о необходимости собрать (!) оставленные по окончании мероприятий вещи", - написал мэр города. К посту он прикрепил фото, на котором возле ворот посольства разложены цветы, которые литовцы оставляли в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.



"Тротуар - это общественное пространство города, где цветок и другие атрибуты не нарушают общественного порядка в городе. А присматривать за тротуарами - это функция Вильнюсского самоуправления, а не сотрудников посольства, которую город выполняет регулярно соответствии с установленными процедурами", - написал мэр города.



Шимашюс также отметил, что "выражение литовской солидарности" не мешает пешеходам, на чем и основывается эта просьба убрать эти предметы.



Ранее в белорусском Минобороны заявили, что Литва входит в число тех стран, власти которых "подогревают" деструктивные силы, которые предприняли попытку совершит конституционный переворот в Белоруссии.



Протесты в Белоруссии



Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В настоящее время женщина находится в Литве.



По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.



В начале этой недели Литва, Латвия и Эстония согласовали санкционный список белорусских чиновников, которым теперь запрещен въезд в страны Балтии. В него вошли 30 человек, в том числе и сам Лукашенко. Как считают многие эксперты, Литва раскачивает ситуацию в Белоруссии по указке США. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Шимашюс География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 170 раз Комментарии