Глава МИД Литвы раскритиковал действия Евросоюза в ситуации с Белоруссией 🔊 Воспроизвести © Photo : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / Jurijus Azanovas



Как считает литовский министр, Брюсселю следует представить белорусской оппозиции "конкретную помощь", сообщает



"Иногда мы реагируем слишком поздно и наши меры разобщены и не производят никакого впечатления на общество или на людей во власти. Если мы не останемся верными нашим национальным обязательствам, это расшатает наш фундамент. Мы должны стоять твердо", - цитирует Линкявичюса FT. Как считает литовский министр, Брюсселю следует представить белорусской оппозиции "конкретную помощь", сообщает Sputnik Литва . Доверие к международной политике Евросоюза подрывается из-за его недостаточных действий в ситуации с Белоруссией, в то время как "он должен создавать условия для демократии и противостоять влиянию России", заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс изданию The Financial Times."Иногда мы реагируем слишком поздно и наши меры разобщены и не производят никакого впечатления на общество или на людей во власти. Если мы не останемся верными нашим национальным обязательствам, это расшатает наш фундамент. Мы должны стоять твердо", - цитирует Линкявичюса FT. Как отмечается в статье, Литва постоянно выступает против больших европейский стран – Британии, Германии и Франции, которые пытаются достичь "перезагрузки" с Россией. По словам глава МИД, "уроки были не выучены" в вопросе прошлых противостояний с Москвой.



По мнению чиновника, ЕС должен сделать послание о том, что "неприемлемо для России вмешиваться во внутренние дела Белоруссии". Он добавил, что "отправка Москвой в Минск журналистов" "отдает хорошими традициями гибридной войны", а также, что "нельзя исключать российского военного вторжения".



Как считает литовский министр, Евросоюзу следует представить белорусской оппозиции "конкретную помощь".



"Белорусский народ не должен чувствовать себя брошенным. Мы должны обеспечить ему перспективу быть среди демократических государств. Если они проведут реформы, определенно они смогут ожидать более близкую кооперацию с ЕС, которая принесет обществу выгоды", - заявил Линкявичюс.



Вместе с тем, отвечая на вопрос, есть ли в ЕС раскол на восток и запад, министр заявил, что "не назвал бы это расколом". Он признал, что у Евросоюза есть другие вопросы, с которыми нужно считаться, например, спор между Грецией и Турцией, а также пандемия коронавируса.



"Но также есть что-то, что заслуживает нашего внимания, - это европейская территория. Это европейцы, и они заслуживают лучшего отношения", - сказал министр.



Ситуация в Белоруссии и реакция Литвы



Практически сразу после оглашения итогов президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, официальный Вильнюс стал настаивать на введении санкций против белорусских чиновников и помощи белорусской оппозиции, которые изначально даже устраивала столкновения с силовиками.



Кроме того, через день после голосования в Литву приехала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая систематически призывает белорусов к мирным процессам и забастовкам.



В начале недели Литва, Латвия и Эстония согласовали санкционный список против 30 белорусских должностных лиц, не дожидаясь общего решения ЕС. В список был включен и сам Лукашенко.



Как неоднократно отмечали многие эксперты, Вильнюс систематически вмешивается в дела соседнего государства. Также в Литве создана целая база для подготовки оппозиции и подрыву суверенитета. lt.sputniknews.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 208 раз Комментарии