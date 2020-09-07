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N-TV: главы немецких регионов не поддержали идею остановки «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Reuters


Главы регионов Северный Рейн-Вестфалия и Саксония Армин Лашет и Михаэль Кречмер выступили против немедленной остановки проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. По словам Кречмера, поставки газа с Востока не прекращались даже в годы холодной войны. Лашет отметил, что необходимо дождаться прояснения ситуации со стороны России.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалии Армин Лашет и его саксонский коллега Михаэль Кречмер не присоединились к мнению о немедленной остановке проекта «Северный поток — 2» в связи с предполагаемым покушением на Алексея Навального, сообщает N-TV.

По словам Лашета, Россия должна прояснить инцидент и привлечь виновных к ответственности. Что же касается возможной остановки строительства «Северного потока — 2», то политик отметил, что в данном отношении требуется сформулировать единую европейскую позицию. Лашет подчеркнул, что его позицию разделяют и в правительстве ФРГ.
Премьер Саксонии Михаэль Кречмер напомнил о том, что поставки газа с Востока продолжались даже в годы холодной войны, когда СССР был политическим противником Запада. В этой связи разрывать сейчас экономические связи с Россией неправильно, считает саксонский премьер. Как отмечает N-TV, и Лашет и Кречмер являются кандидатами на пост председателя правящей партии ХДС. При этом два других кандидата Норберт Рёттген и Фридрих Мерц потребовали приостановить проект «Северный поток — 2».

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный
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добавлена сегодня, 7 сентября, 09:00

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